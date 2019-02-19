Начала сводить детей? Собчак заметили с дочерью Богомолова

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграме снимок. На фото ее сын Платон стоит рядом с девочкой, в которой пресса разглядела восьмилетнюю Анну Богомолову — дочь театрального режиссера Константина Богомолова.

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«Пришли в самый любимый и родной Эрмитаж . Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили «Собчак в Эрмитаже», — подписала фото Ксения.

Тем самым телеведущая вновь спровоцировала обсуждения ее предполагаемого романа с Богомоловым, которые начались в конце прошлого года.

Анна Богомолова родилась в 2010 году в браке театрального режиссера и актрисы Дарьи Мороз. Их брак был зарегистрирован 11 мая 2010 года, пара развелась 18 августа прошлого года. Собчак оформила отношения с актером Максимом Виторганом в середине 2013 года. В ноябре 2016-го у них родился сын Платон. Несмотря на слухи о скором расставании, пара пока ничего не говорила о возможном расторжении брака.

Осенью Собчак стали часто видеть на публике в компании режиссера Константина Богомолова, а спустя несколько месяцев ее супруг Виторган сломал сопернику нос. По информации СМИ, драка между деятелями искусства состоялась в январе прямо в центре столицы.

Подробности этой ситуации рассказал один из посетителей кафе, около которого произошла драка.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. — Сообщил очевидец в интервью «Пятому каналу». — Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел».

По словам мужчины, знавшая о потасовке охрана заведения по какой-то причине не вмешалась, в результате чего режиссер вернулся в кафе с разбитым носом. Через несколько дней в своем инстаграме он подтвердил информацию прессы.

Позже Ксения во время шоу «Эксклюзив» прокомментировала слухи о возможном разводе с Виторганом, подчеркнув, что они будут в любом случае стараться сохранить теплые отношения.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди», — заявила телеведущая.

Кроме того, она заявила, что каждый человек имеет право на то, чтобы спать и жить с тем, с кем хочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — заключила Собчак.

Это высказывание журналистки поддержал ее 84-летний коллега Владимир Познер, который также решил высказаться по поводу одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев.

Сперва Познер в своем инстаграме задался риторическим вопросом о том, почему публика с таким интересом обсуждает новости о личной жизни знаменитых людей. По его словам, ни он сам, ни кто-то другой вразумительного объяснения этому феномену не нашли.

Владимир Владимирович также упомянул беседу в «одной компании», где обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и последующее интервью Собчак, в котором она возмутилась гендерным неравноправием по части супружеских измен — и Познер полностью поддержал ее в этом вопросе.

К слову, несколько дней назад с не менее сенсационным заявлением выступил Максим Виторган, откровенно прокомментировав пикантный снимок актера Павала Деревянко, звезды сериала «Домашний арест».

«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!» — написал актер Павлу.

В СМИ убеждены, что «каминг-аут» Максим совершил из-за «дерзких измен» знаменитой супруги, которая позже взяла на себя вину, написав у себя в телеграме: «Довела мужика».