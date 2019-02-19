Поплатилась за смертельное ДТП: звезде «Голоса» грозит пять лет

Сбившую насмерть мужчину на Ленинградском шоссе в Москве 35-летнюю певицу Юлию Райнер, принимавшую участие в съемках проекта «Голос 4», отпустили под подписку о невыезде, сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

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«Райнер допрошена и отпущена под подписку о невыезде», — сказал источник.

По словам других источников, за смертельное ДТП певице может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет сайт kp.ru.

«За оставление места ДТП по решению суда она была лишена водительского удостоверения. Кроме того, возбуждено уголовное дело», — рассказали в правоохранительных органах.

По данным управления ГИБДД по Москве, Райнер совершила наезд на водителя такси на Ленинградском шоссе, когда мужчина вышел из своего автомобиля, чтобы устранить возникшую неисправность. Певица не заметила человека и сбила его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Около 18.00 девушка ехала на автомобиле BMW по Ленинградскому шоссе. Там же в районе дома №134 остановил машину таксист, вышел, чтобы осмотреть авто. Предположительно, была техническая неисправность. Водитель BMW, по предварительным данным, не заметила мужчину и сбила», — рассказали в ГИБДД о случившемся.

После того, как правонарушительница поняла, что кого-то сбила, она попыталась скрыться с места преступления, не сообщив никому о том, что произошло. Прибывшие на место ДТП полицейские проверили камеры видеонаблюдения, после чего объявили план «Перехват». Благодаря записям, автомобиль удалось в течение часа найти по номерам.

На автомобиле звезды были видны характерные для такого типа столкновений повреждения. Райнер плакала при задержании, но отрицать произошедшее не стала. Она отметила, что не поняла, был ли мужчина жив сразу после столкновения, и не решилась вызвать «скорую».

«Правда это или нет? Не знаю. В Москве Юлия или нет — тоже не знаю. Где была вчера — не могу сказать. Дозвониться пока до Юлии не могу», — сказала менеджер певицы, подчеркнув, что узнала о произошедшем из СМИ.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что родители погибшего узнали о его смерти спустя сутки от съемочной команды, когда та приехала, чтобы сделать сюжет. Отмечается, что отец умершего ранее перенес инсульт. Узнав о смерти сына, он начал звонить в морг, пока с матерью таксиста случилась истерика.

«Он недавно развелся. Сын есть у него», — рассказал отец мужчины.

По словам родителей, погибший работал водителем в нескольких фирмах, одновременно подрабатывая в такси. Представители сервиса автоуслуг, сотрудником которого являлся погибший, принесли свои соболезнования его близким и семье, сообщил телеканал «Звезда».

«Мы шокированы случившимся и выражаем соболезнования близким погибшего», — сообщили представители сервиса.

Они также подчеркнули, что водитель, как и все пассажиры, страхуются в соответствии с правилами компании на сумму до двух миллионов рублей каждый, и сообщили, что информация о ДТП была направлена в страховую компанию, с которой заключен договор.

Юлия Райнер занимается музыкой и вокалом с 14 лет. Она окончила МГИМО по специальности «международный бизнес и деловое администрирование». В 2015 году принимала участие в съемках четвертого сезона шоу «Голос» в качестве участницы.

Однако Юлия не смогла пройти дальше конкурса слепых прослушиваний. Один из наставников передачи Александр Градский объяснил решение жюри усталостью.

Несмотря на то, что ей не удалось побороться за победу на шоу, Райнер продолжила музыкальную карьеру. В частности, она сотрудничала со шведским композитором Андерсом Бажем, который также известен по работе с такими звездами, как Селин Дион, Мадонна и Дженнифер Лопес.

В конце 2018 года певица приняла участие в создании саундтрека к фильму «Разлучница», для которого она записала песню «Говори».