Убийца Netflix? Получится ли у Apple подмять под себя стриминг

О планах Apple запустить собственный стриминговый сервис стало известно около трех лет назад (хотя курс на «переизобретение телевидения» еще при жизни задал Стив Джобс). Сейчас до старта площадки остались считанные месяцы — по имеющейся информации, «яблочный» онлайн-кинотеатр откроется уже ближайшей весной. Вероятно, официально платформу (вместе с аналогичным сервисом для новостей) анонсируют на презентации Apple, которая состоится 25 марта, пишет Bloomberg.

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Помимо производства оригинального контента, компания из Купертино также надеялась наладить отношения с теле- и стриминговыми гигантами вроде Netflix, HBO, CBS (и его дочерний Showtime), а также конгломератом Viacom, владеющим, в частности, студией Paramount и каналами MTV и Nickelodeon. Предполагалось, что платформа станет своеобразным супермаркетом в области видео по запросу, и пользователям не придется блуждать между разрастающимся количеством конкурирующих площадок и приложений.

Впрочем, как утверждает CNBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Netflix отказался принимать предложение «яблочной» компании и предпочел сохранить независимость. HBO, в свою очередь, пока колеблется с решением, но уже сейчас можно предположить, что вопрос вряд ли решится до момента запуска платформы Apple.

Схожие планы вынашивал и другой медиагигант — Amazon, который также заинтересован в партнерстве с HBO (который WarnerMedia планировала перезапустить с учетом сегодняшних реалий) и другими производителями развлекательного контента.

По словам одного из собеседников CNBC, на данный момент переговоры HBO с Apple находятся на ранней стадии, а условия купертиновцев отличаются от предложения Amazon's Prime Video Channels. По слухам, корпорация Тима Кука пыталась договориться о сотрудничестве и с самим Amazon, однако не преуспела и в этом. В то же время, утверждает издание, будущим подписчикам «яблочного» онлайн-кинотеатра все же будут доступны шоу от Starz, CBS, Showtime и Viacom.

Сегодня, когда продажи айфонов заметно уменьшаются (а последние три года это происходит со всем рынком смартфонов), Apple делает большую ставку на онлайн-сервисы, работающие по подписке, и предстоящая VOD-платформа должна стать основным козырем компании в этой сфере. Согласно информации журналистов, компания инвестировала порядка $1 млрд в развитие собственного стримингового сервиса.

Предположительно, у владельцев устройств Apple будет бесплатный доступ к части каталога сервиса (вероятно, к оригинальным шоу), что призвано увеличить спрос на сами девайсы. Цена платной подписки пока что неизвестна, однако аналитики полагают, что она вряд ли будет существенно отличаться от предложений конкурентов — во всяком случае, именно такой политики в Купертино придерживаются в области музыкального стриминга.

Станут ли оригинальные шоу Apple достаточно привлекательными для потребителей, пока не ясно — некоторые вещи говорят скорее об обратном. Так, несмотря на очевидную популярность «взрослых» сериалов с большим количеством откровенных и/или жестоких сцен и нецензурно бранящимися героями, Тим Кук решил сделать «яблочный» контент куда более стерильным.

Основной расчет при этом делается на привлечение крупных звезд вроде Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стива Карелла, Криса Эванса и самой Опры Уинфри, а также режиссеров Джей Джея Абрамса, М. Найта Шьямалана и Дэмьена Шазелла. Кроме того, над проектом трудятся бывшие президенты Sony Pictures Television Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, под началом которых появились, например, «Во все тяжкие» и его спин-офф «Лучше звоните Солу», «Корона» и «Спаси меня».

Как бы то ни было, о заведомом крахе онлайн-кинотеатра Apple пока говорить рано. В частности, расстановка сил может существенно поменяться после запуска стримингового сервиса Disney+, в рамках подготовки к которому компания изымает свой контент из библиотеки Netflix: речь идет в первую очередь о «Звездных войнах», а также фильмах и сериалах по комиксам Marvel — все они недавно были закрыты, несмотря на большую популярность у зрителей. В связи с этим медиагигантам, возможно, придется пересмотреть свою политику и все же объединить силы с купертиновцами.