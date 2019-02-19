Концы в воду? Почему Друзь бежит в Америку

Уличенный в попытке подкупа магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь собирается улететь в Америку на заработки. Его дочь Инна написала в соцсети, что участник интеллектуальных игр планирует презентовать в США свою детскую книгу «Эня, Томас и другие».

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Это сообщение вызвало резонанс среди пользователей, которые начали оставлять едкие комментарии по поводу инцидента с участием Друзя. Один из подписчиков спросил: «Презентация состоится в свете разорвавшейся информационной гранаты?», на что Инна спокойно ответила: «Состоится. Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были».

Друг семьи знатока предложил ему стереть эту историю из памяти и спокойно жить дальше, ведь всем людям свойственно ошибаться. Инна поблагодарила мужчину и сказала, что передаст его слова отцу.

Организаторы предстоящей презентации рассказали, что она была запланирована задолго до скандала с участием Друзя и этот инцидент не послужит причиной для отмены мероприятия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Это презентация детской книжки, мероприятие было запланировано заранее. Такие вещи нельзя так просто взять и отменить», — отрезал источник.

По его словам, вход на мероприятие Друзя будет стоить от $5 с человека, а сама книга с автографом автора обойдется покупателям в $20. Сборник детских произведений «Эня, Томас и другие» помимо прозы содержит также стихотворения знатока. Книга предназначена для детей до 10 лет, но аудитория встречи будет взрослой.

Помимо презентации Друзь планирует провести в США еще одно мероприятие — в Калифорнии пройдет мастер-класс магистра, посвященный вопросам воспитания детей.

«Поговорим о четырех краеугольных ценностях и установках, которые определяют систему воспитания детей в наших семьях. <...> Продолжать беседу будем традиционно за чаем после лекции», — написали организаторы в анонсе.

Также темой разговора станут наиболее распространенные мифы и заблуждения, связанные с вопросами воспитания подрастающего поколения.

Резонансная история с участием звезды «Что? Где? Когда?» стала известна в середине февраля. Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что 63-летний магистр пытался узнать вопросы викторины до ее начала и предложил журналисту часть денежного выигрыша.

В доказательство Бер опубликовал запись телефонного разговора со знаменитым интеллектуалом.

Сначала Друзь не реагировал на обвинения, но позже ему пришлось подтвердить, что на компрометирующей аудиозаписи действительно звучит его голос.

«Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал знаток.

По словам постоянного участника интеллектуальных игр, он был удивлен и даже восхищен наглостью Бера, но решил какое-то время переждать и проследить, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — заявил Друзь.

Магистр добавил, что перед участием в шоу он договорился с другим знатоком Виктором Сидневым, что они «ни за что не будут выигрывать», если узнают «слитые» Бером вопросы. По словам Друзя, именно он планировал в конце передачи рассказать о мошенничестве главреда шоу, но тот его опередил. Участники почувствовали «подставу», когда в процессе игры обнаружилось, что часть вопросов не совпадает.

«Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?», — сказал интеллектуал.

В заключение Друзь все-таки извинился за содеянное и изъявил желание когда-нибудь «переиграть Бера» в хитрости.