Перевал Дятлова: жестокая версия шведских исследователей

В России подвергли критике выводы шведской исследовательской группы о трагедии на перевале Дятлова, произошедшей 60 лет назад. В связи с тем, что прокуратура возобновила расследование трагического инцидента, случившегося в феврале 1959 года, интерес к одной из самых интригующих тайн 20-го века возрос с новой силой. Помимо огромного количества российских исследователей — как профессионалов, так и любителей — к разгадке подключились и иностранцы.

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Недавно шведское издание Aftonbladet опубликовало интервью с Ричардом Хольмгреном и Андреасом Лильегреном, которые участвовали в шведской экспедиции к перевалу Дятлова. Они высказали свою версию трагедии, однако она не встретила одобрения среди российских специалистов.

Шведы пришли к выводу, что за гибелью тургруппы Дятлова стоят погодные условия. По мнению Хольмгрена, участники экспедиции могли оказаться в эпицентре «необычайно сильной бури».

«Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль», — предположил один из исследователей-любителей.

Шведы также сообщили, что они повторили на лыжах маршрут тургруппы Дятлова и даже провели ночь в палатке на том самом месте, где произошла трагедия. Изучив местность, иностранные исследователи пришли к выводу, что нахождение участников трагической экспедиции в эпицентре «необычайно сильной бури» не могло оставить шансов на выживание.

Руководитель екатеринбургского фонда памяти погибших туристов Юрий Кунцевич призвал не воспринимать всерьез гипотезы Хольмгрена и Лильегрена.

«Они не знают, что за подготовка была у наших туристов, — приводит слова Кунцевича РИА «Новости». — Они же совершенно из другого мира пришли: для нас это просто ветер, для них — ураган. Я в их квалификацию не верю».

Немногим ранее заслуженный спасатель России Валерий Кудинов также сказал, что версию шведской можно оспорить. Бывший начальник Уральского поисково-спасательного отряда МЧС заявил, что в случае бури туристы приняли бы соответствующие меры, так как были хрошо подготовлены.

«Даже сильная буря не может возникнуть моментально. Если бы это была буря, у них было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать. От ветра не убегают, от ветра прячутся», — цитирует Кудинова ТАСС.

Он добавил, что с одной стороны злополучный склон прикрывает лес, а с другой — гора. Поэтому в зависимости от направления ветра можно выбирать себе места для ночлега. По словам спасателя, для этого точно не понадобилось бы бежать по снегу без одежды и резать палатки, которые после трагедии оказались исполосованными острым предметом.

На днях Первый канал посвятил трагедии Дятлова сразу два выпуска передачи «Пусть говорят», где в студию были приглашены многие эксперты по делу и даже участники первой поисковой экспедиции, которая обнаружила трупы «дятловцев» 27 февраля 1959 года.

Один из участников дискуссии писатель и исследователь Олег Архипов представил на суд зрителей удивительную записку от прокурора Темпалова, в которой он рассказывает о трагедии «дятловцев».

Однако самым необычным в этом документе является его дата — 15 февраля 1959 года. Выходит, что как минимум один человек, да еще и причастный к органам, знал о гибели туристов заранее. В то же время Мизаил Шаравин, который лично обнаружил разрезанную пустую палатку «дятловцев» 26 февраля, подтвердил, что трупы поисковой экспедицией были найдены 27-го. Эта записка вновь заставила сторонников теории заговоров начать выдвигать несколько версий, связанных с советскими спецслужбами.

В передаче даже прозвучала гипотеза об убийстве туристов представителями народа манси. Гость студии Анатолий Степочкин, который работал водителем тягача в той местности, поведал зловещую историю. По словам Степочкина, он встретил представителя народа манси, который рассказал ему о девяти туристах, осквернивших святое место, находившееся в пещере, куда жители приносили свои жертвоприношения. Он предположил, что кто-то из манси мог совершить убийство.

Однако гости в студии не поддержали версию водителя. В частности, ведущий Дмитрий Борисов заметил, что причастность народа манси к трагедии в ночь на 2 февраля 1959 года ранее не раз выдвигалась следствием, но была признана недействительной.