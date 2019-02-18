Зеленский бьет Порошенко: что показывают соцопросы на Украине

Актер и режиссер Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга Украины, о чем свидетельствуют данные опроса, который был проведен фондом «Украинская политика» вместе с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга.

Из данных следует, что если бы голосование проходило в ближайшие выходные, то Зеленскому отдали бы свои голоса 18,2% опрошенных из числа определившихся со своим выбором. Второе место занял действующий президент Петр Порошенко — 15,6% респондентов, третье — Юлия Тимошенко (15,2%).

«По сути, у Тимошенко и Порошенко равные возможности, но у Тимошенко присутствует фактор «социологических партизан» (людей, которые не хотят откровенно говорить о своих симпатиях и формируют «сюрприз» в день голосования), которых минимум у Порошенко», — говорилось в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что на четвертом месте расположился лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 12,1%. В тоже время в фонде отметили, что исследование не подтверждает данные прессы «о большом отрыве кандидатов, представляющих первую тройку». Опрос был проведен с 28 января по 10 февраля, участие в нем принял 4851 респондент. Проводившееся ранее социсследование показало, что в президентском рейтинге на Украине лидируют Зеленский и Тимошенко.

Ранее сообщалось о том, что мэр Киева Виталий Кличко выступил с критикой в адрес Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности. Кличко выразил недовольство предложением шоумена написать предвыборную программу вместе с украинцами.

«Это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров советы, как взлетать. Я не хотел бы оказаться в таком самолете», — заявил Кличко.

Также Кличко поддержал обвинения в адрес Зеленского со стороны гражданских активистов, которые попытались уличить его в подкупе потенциальных избирателей через бесплатные концерты в Ужгороде.

Выступление артистов студии «Квартал 95», которое было организовано Зеленским 9 февраля в областном центре Закарпатья, было анонсировано заранее. Стоимость билетов на него была от 350 грн (850 руб) до 1950 грн (4750 руб).

Однако за несколько часов до начала официальной части мероприятия Зеленский запустил в зал зрителей по бесплатным приглашениям и дал им отдельный концерт. Пришедшие после этого с купленными билетами зрители, были возмущены бесплатным выступлением. Позже выяснилось, что на бесплатное шоу были приглашены ветераны боевых действий в Донбассе вместе с семьями, а также люди с инвалидностью.

Кандидат в президенты подчеркнул, что раньше не афишировал благотворительные акции, проводившиеся участниками студии «Квартал 95», поскольку их «не спрашивали, а пиаром команда не занималась». Он также заверил, что часто организовывает подобные мероприятия и удивился в связи с желанием части общества найти в этом корыстные намерения. Впрочем, некоторым активистам действия Зеленского пришлись не по душе.

«Кандидату запрещено предоставлять избирателю на льготных условиях товары или услуги и при этом упоминать его имя.

Проведение бесплатного концерта с участием кандидата в президенты может восприниматься именно как предоставление избирателю услуг, а это уже содержит признаки подкупа избирателей», — высказался координатор наблюдения за выборами гражданской сети «Опора» в Закарпатской области Ярослав Гурин.

Одна из гражданских активисток, заранее узнавшая о бесплатном выступлении, заявила, что на нем не было никакой агитации. Однако по сообщениям наблюдателей из Одесской области и Белгорода-Днестровского, в конце основной части выступления зрители в зале получили агитационные листовки в поддержку Зеленского.

К тому же, за день до публичного обсуждения этой ситуации, действующий глава государства Петр Порошенко высказал свое недовольство в адрес Зеленского: «Украине не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции».