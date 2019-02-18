«Молодежь спивается и умирает»: Милонов призвал запретить Шнура

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с призывом запретить творчество лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. По мнению чиновника, он пропагандирует алкоголизм, тем самым подавая дурной пример молодежи.

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Милонов заявил, что Шнурову следует сходить на шоу Андрея Малахова и послушать истории молодых людей, на судьбах которых творчество «Ленинграда» оставило фатальный след — они спивались и умирали. Кроме того, Милонов убежден, что сам музыкант ведет совершенно иной образ жизни, тогда как поклонникам продает «образ дешевого легкодоступного удовольствия».

«В Питере пить» — он вообще не понимает, что нужно делать в Санкт-Петербурге, потому он, как человек — бескультурный», — заключил Милонов.

Конфликт между артистом и политиком начался еще в январе этого года. Когда Милонов резко высказался по поводу нецензурной брани в песнях группы «Ленинград».

В ответ на это Шнуров высмеял депутата в своем инстаграме, посвятив ему стихотворение.

«Разгорячен опять месье Милонов. // Богоугодным развозился спичем. // Нет, не о нищенском существовании миллионов, // Он речь держал и был аллегоричен. // Пророчествовал будто бы Исайя, // Законами изъяв от нас излишки, // Бородкой рыжей в гневе потрясая, // Он рассуждал о пиве и отрыжке. // О смерти Пушкина. Слова не выбирая, // Он слал проклятия и хамство источив, // Вообразил себя парламентарием от рая, // Вот и икона с ним, свеча, ключи. // Что слезы льет старик у банкомата, // Подумаешь, немного не поест. // Вот если в песнях будет меньше мата, // Тогда наладится житуха, вот те крест», — написал музыкант.

Милонов обвинил Шнурова в том, что он является самым наглядным примером культурного вредительства в российском шоу-бизнесе. Виталий считает, что музыканты и организаторы концертов, использующие мат в композициях, являются «убийцами Пушкина». В частности, песни Шнурова чиновник обозвал «отрыжкой пивняка».

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий трэш, мат-перемат. Чем грязнее, тем лучше. Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги», — цитирует Милонова «5 канал».

Депутат предположил, что в борьбе со сквернословием в российском шоу-бизнесе может помочь введение административной ответственности за мат и другие непотребства на сцене. Также политик снялся в собственном рэп-клипе, который отдаленно напоминает композицию «Пуля Дура» рэпера Хаски, призывая в нем «следить за базаром» артистов, чьи выступления могут быть отменены.

Напомним, что в ноябре прошлого года Милонов жестко раскритиковал певицу Монеточку, поясняя свою ранее озвученную инициативу по восстановлению института цензуры в стране.

«Зачистку надо начинать с отдельных личностей. Я не говорю о запрете, о вкусовщине, этим комсомольцы занимались. Я говорю о фильтре деструктивного контента.

Поэтому если открыла гражданка Гырдымова свой рот для произнесения звуков под музыку и начала извергать из себя, видимо, внутриутробное содержимое своих духовных глистов в песне «Чайлдфри», то должна получить по заслугам», — сказал Милонов в беседе с НСН.

Депутат считает, что обществу следует заняться избавлением культурного пространства от «нечистот», которыми она назвал творчество исполнительницы Монеточки. Чиновник отметил, что не имеет ввиду тотальный контроль над культурой, однако, по его мнению, общество нуждается в фильтре, который отделил бы искусство от деструктивного контента.

«Мы хотели бы, чтобы государство обращало внимание не только на маньяков и насильников, на пирамиды МММ, но хотя бы чуть-чуть и на заполнение общественного пространства контентом, который на сегодняшний день представляется абсолютному большинству контентом ненадлежащего качества», — заявил он. «Подростковую музыку никто на безопасность не проверяет. И давайте не сравнивать гражданку Гырдымову, которая себя называет Купюркой или Чириком, Монеткой, с Егором Летовым, который был революционером, искренним человеком. И эта попса, которая изливается в уши наших детей, должна быть остановлена самим обществом».