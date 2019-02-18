Загадка смерти Децла: следствие об откровениях матери на Первом канале

Представители Следственного комитета Удмуртии прокомментировали заявление матери рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, по поводу смерти его сына. Ирина Толмацкая уверена, что организм 35-летнего музыканта не выдержал напряженной работы.

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В ведомстве отметили, что результаты экспертизы о возможной причине преждевременной смерти Децла еще не готовы, поэтому подтверждать или отрицать слова его матери пока нельзя. Представитель Следственного комитета отметил, что в крови умершего не было найдено следов употребления наркотиков и алкоголя, передает РИА «Новости».

Специалисты пообещали, что, как только станут известны результаты экспертизы, о них сразу же сообщат общественности.

Ранее Ирина Толмацкая в эфире Первого канала озвучила предполагаемую причину гибели ее сына. Женщина заявила, что Децла сгубили чрезмерные нагрузки.

«Перенагрузки. Он много работал. Записал за последние полгода два альбома. Он как-то жаловался, что «мама, у меня болит рука, нога». Я предлагала сходить к врачу, а он говорит — нет, это невралгия, много работы», — пожаловалась Толмацкая.

Версию о суициде мать Децла решительно отвергла и назвала глупостью, ведь, по ее словам, рэпер не думал о смерти, был хорошим отцом и имел много планов на ближайшее время.

Во время обсуждения трагедии ведущий передачи Дмитрий Борисов коснулся темы взаимоотношений музыканта с отцом, известным в свое время продюсером Александром Толмацким. Еще в начале 2000-х между ближайшими родственниками произошел конфликт, и они навсегда потеряли связь друг с другом.

Ирина Толмацкая подтвердила, что ее близкие действительно не общались последние 15 лет. Причиной разлада она назвала разногласия во взглядах на жизнь и творчество, в то время как в прессе неоднократно писали, что Децл разорвал все связи с отцом после его ухода к другой женщине.

Музыкант был настолько принципиален, что только на его похоронах Толмацкий-старший познакомился со своим 13-летним внуком.

По словам матери Децла, последние два года она делала все, чтобы помочь сыну и бывшему мужу найти компромисс, но ее старания оказались безрезультатными. Женщина отметила, что «Кирилл был более духовный» человек, в отличие от отца, который оставался «более материальным». Также она рассказала, что изначально была против музыкальной карьеры сына, поскольку мечтала, чтобы он стал дипломатом. Женщина призналась, что против воли Кирилла отправила его учиться в Швейцарию в 13-летнем возрасте.

Рэпер Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления на вечеринке в Ижевске. По предварительным данным, артист почувствовал себя плохо сразу после концерта и скончался из-за проблем с сердцем.

Директор музыканта Павел Беленец в этот же день рассказал, что перед последним выходом на сцену Толмацкий не жаловался на плохое самочувствие.

«Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная — это остановка сердца. После выступления в Ижевске он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала «скорая» в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло», — цитирует его RT.

Узнав о случившемся, отец Толмацкого опубликовал в фейсбуке посмертное обращение к сыну с сожалением о том, что они не успели помириться.

«Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны, Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу. Или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес. Жизнь сделала так, что хороню тебя я. Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай моя любовь к тебе безгранична», — написал Александр Толмацкий.