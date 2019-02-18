«Президента в отставку»: Болдуин ответил на угрозы Трампа

Актер Алек Болдуин, известный своими дерзкими пародиями на президента США Дональда Трампа, ответил на угрозы политика, которые тот позволил себе после выхода очередной сатиры в рамках телешоу Saturday Night Live. Звезда сериала «Студия 30» также заочно уточнил у лидера, отдает ли он себе отчет, что ему — как главе государства — непозволительно опускаться до запугивания американских граждан.

«Трамп скулит. Парад продолжается. В отставку, — приводит слова артиста The Hollywood Reporter. — Интересно, осознает ли действующий президент, рассказывающий, что моя роль в телевизионной комедии квалифицирует меня как врага народа, что это выглядит как угроза моей безопасности и безопасности моей семьи?»

Возмущение Болдуина вызвал недавний пост Трампа, в котором последний намекнул на возможные проблемы актера, если тот не прекратит пародировать президента.

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«Нет ничего смешного в том, чтобы смотреть фальшивые новости в эфире SNL на NBC. Вопрос в другом — почему руководители сетей оставляют подобное без возмездия? Эта проблема обязательно должна быть рассмотрена, иначе будет несправедливо. Это настоящий сговор!» — выразил мнение американский глава.

Данная запись в твиттере оказалась реакцией Трампа на очередную пародию Saturday Night Live за авторством Болдуина. В ходе одного из эпизодов шоу перевоплотившийся в президента актер высмеял решение политика объявить режим чрезвычайного положения. В частности, «Трамп» заявил, что должен ввести режим, так как он «просто хочет сделать это». Кроме того, актер обыграл желание лидера возвести стену на границе с Мексикой.

«У нас есть проблема. В нашу страну из-за отсутствия стены поставляют наркотики. Я спросил у властей Китая, есть ли у них такие же проблемы, ведь они построили Великую Китайскую стену. Они говорят: «Нет-нет-нет. У нас же за это смертная казнь», — рассказал «президент».

Как известно, Болдуин является одним из главных противников действующего президента США среди селебрити. В октябре предыдущего года трехкратный лауреат «Золотого глобуса», выступая на ежегодном осеннем ужине демократов в Нью-Гемпшире, призвал сторонников партии свергнуть Трампа с занимаемого им ныне поста. По мнению Болдуина, смена главы государства необходима Америке, но осуществлять ее нужно законным путем.

«Упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа, — сказал актер. — Пришло время сделать это. Конечно, без насилия и по букве закона. Но это необходимо».

В своей речи, вызвавшей море оваций участников мероприятия, артист также уколол политика, переделав знаменитый предвыборный слоган «Сделаем Америку снова великой».

«Давайте сделаем Америку снова великой, снова сделав Трампа оператором казино», — прокричал со сцены Болдуин.

Кроме того, он признался, что его нашумевший пародийный «Трамп-образ» не должен был продержаться на SNL столь долго: изначально якобы планировалось, что его выведут из эфира после победы Хилари Клинтон на президентских выборах в 2016 году.

«Всего три раза — именно об этом мы договаривались с продюсерами шоу, — поделился он. — Мы думали, что это все будет нужно только до выборов, а потом Трамп исчезнет. «Всего три выпуска — это будет весело», — говорили мне».

Тогда же он поведал журналистам, что всегда мечтал занять президентское кресло в Белом доме, однако теперь считает это неосуществимым.

«Моя супруга сказала мне, что подаст на развод, если я буду баллотироваться, — пошутил артист, после чего вновь принялся за критику Трампа. — Каждый день я пребываю в ужасе. У меня есть ощущение, что я нахожусь в каком-то сне, в котором нашим президентом является именно он».

Добавим, что в минувшем январе Болдуин признал собственную вину по делу о драке на парковке. Суд в свою очередь обязал актера пройти занятия по управлению гневом, а также выплатить $120.