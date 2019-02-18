Голодные игры: вакханалия на «Поле чудес» поразила сеть

Первый канал опубликовал на своем YouTube-канале выпуск программы «Поле чудес» от 15 февраля. Внимание интернет-аудитории привлекло то, что зрители в студии программы в конце видеоролика подходят к игровому барабану и забирают съедобные подарки, которые принесли с собой гости передачи.

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На 49-й минуте записи видно, что многие молодые люди, дети и подростки осторожно собирают еду, в то время как взрослые зрители и пенсионеры стремятся взять себе как можно больше. Часть участников съемок принесли с собой пакеты, чтобы унести в них продукты.

Фоторепортаж: Зрители "Поле чудес" набросились на бесплатную еду __is_photorep_included12191989: 1

Под видеороликом многие зрители оставили комментарии, в которых выразили отвращение, которое вызвал у них вид публики, собирающей еду. Часть комментаторов объяснила происходящее низким уровнем жизни, другие — невоспитанностью, некоторые из пользователей отметили, что продукты, может быть, неудобно оставлять на хранение в Останкино.

Однако нельзя сказать, что опубликованная Первым каналом видеозапись стала первым свидетельством поедания зрителями подарков, которые приносят гости передачи.

В 2018 году ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович выступил в качестве приглашенной звезды на фестиваль фантастики и науки «Старкон 2018», который проводился в Санкт-Петербурге. Там он рассказал сайту kp.ru о судьбе продуктов, которые оказываются в студии капитал-шоу.

«Я готов ответить всего на один вопрос, который волнует всю страну много лет. «Куда девается жратва?!» Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно», — отмечал Якубович.

Он также подчеркнул, что после окончания съемок у него есть «только одна задача — успеть выскочить из студии», так как зрители мчатся к барабану, чтобы смести с него все, что было принесено за эфир.

«Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите!» Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — пожаловался ведущий.

В феврале того же года вызвал скандал рассказ Якубовича о том, как он работает с игроками «Поля чудес» в программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером».

«Я им говорю, это уже не секрет давным-давно: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз! Это шизофрения! Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали», — сказал он.

Представители Первого канала отметили, что эти слова были вырваны из контекста и были нацелены не на оценку игроков, а на описание рабочего процесса.

В том же эфире Якубовича попросили прокомментировать слова критиков передачи о том, что некоторые игроки забывают вопрос сразу же после того, как услышали его. В ответ на это он рассказал историю о том, как ему пришлось задать вопрос о романе «Мастер и Маргарита» троим участникам, не читавшим Булгакова.

«Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они — «Нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова — «Нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Я редко впадаю в ступор, но это было замечательно», — сказал он.

Сам Якубович назвал ситуацию вокруг его высказываний «шумихой» и призвал не обращать на это внимания.

«В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо», — заявил Якубович.

Он подчеркнул, что рад участию в съемках программы хороших и добрых людей.

Телепередача «Поле чудес» выходит с 25 октября 1990 года, Леонид Якубович ведет программу с 1 ноября 1991-го.