«Алита» превзошла прогнозы: зрители не поверили критикам

Вопреки прогнозам, первое место по сборам за неделю занял фильм Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел» по манге Юкито Кисиро. Несмотря на ожидания, что блокбастер, премьера которого состоялась 14 февраля, соберет $22,5 млн, картине удалось показать результат в $27,8 млн. Интерес зрителей к фильму по сценарию Джеймса Кэмерона не смогли также снизить и критики, которые прохладно встретили его выход. Кэмерон собирался сам снимать картину, однако был вынужден отказаться от этой идеи из-за занятости на съемках второй части «Аватара».

Не оправдавший надежд аналитиков сиквел «Лего фильма» Фила Лорда и Кристофера Миллера — «Лего фильм 2» смог собрать $21,2 млн. Этот результат оказался значительно ниже прогнозов, авторы которых ожидали от второй части хита проката результатов на уровне $27 млн за прошедший уикенд. При бюджете в $99 млн, общие результаты проката «Лего фильма 2» на данный момент составляют $97,4 млн. Итоговые сборы первой части фильма составили $469,1 млн при бюджете в $65 млн.

Фильм c Ребел Уилсон и Лиамом Хемсвортом «Ну разве не романтично» о девушке, которая внезапно обнаруживает себя персонажем романтической комедии и стремится избежать сюжетных клише, стартовал на третьей строчке с результатом в $14 млн, не добрав до прогнозируемых $17 млн. Права на ленту, которая вышла в прокат 13 февраля — ко Дню всех влюбленных — были приобретены руководством Netflix.

Зрительский интерес к фильму «Чего хотят мужчины», обратному ремейку мелодрамы «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном в главной роли, упал в два раза — его сборы уменьшились с $19 млн до $10 млн. Общий заработок картины составил $28 млн и уже превысил бюджет в $20 млн.

Эксперты ожидали, что комедийный хоррор «Счастливого нового дня смерти», снятый за $9 млн, займет в премьерный уикенд третье место по сборам, однако сиквел фильма Кристофера Лэндона оказался только пятым. Его результат в $9,8 млн серьезно уступает прогнозам в $17,5 млн, однако сборы по всему миру уже превысили $25 млн. Итоговый результат первого фильма в 2017 году достиг $125 млн.

Сборы черной комедии о мести «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном в главной роли упали с $10,8 млн на прошлой неделе, когда состоялась премьера фильма, до $6 млн (прогнозы ошиблись примерно на $1,7 млн). Предполагается, что часть публики мог оттолкнуть от фильма скандал с расистским высказыванием, которое допустил Нисон, рассказывая о том, откуда почерпнул ярость для своего главного героя.

Шестой уикенд подряд не сходит с экранов американский ремейк французского хита «1+1» — «1+1: Голливудская история». Картина оправдала прогнозы и заняла седьмое место по сборам с результатом в $5,5 млн. Общие сборы по миру фильма с бюджетом в $37 млн, превысили $98,8 млн, достигнув только в США отметки в $63 млн.

Третья часть супергеройской саги М. Найта Шьямалана «Стекло» с Брюсом Уиллисом, Джеймсом Макэвоем и Сэмюэлем Л. Джексоном после пятых выходных проката спустился на восьмое место. Сборы за уикенд составили $3,8 млн, хотя эксперты говорили о том, что возможен даже результат в районе $5,2 млн.

Не встретивший энтузиазма среди критиков хоррор производства США и Гонконга «Омен: Перерождение» во второй уикенд потерял сразу три позиции, а его сборы упали с $6 млн до $3,1 млн. Аналитики отмечали, что авторы фильма с бюджетом в $6 млн были удовлетворены результатами уже после первых премьерных выходных.

Замыкает десятку фильм-претендент на премию американской киноакадемии «Оскар» — «Зеленая книга». Картина Питера Фарелли о поездке по США вышибалы в исполнении Вигго Мортенсена и темнокожего джазового пианиста, в роли которого сыграл Мархершала Али, идет в прокате уже 14 недель, однако все же смогла за уикенд собрать $2,7 млн.