Скандал на «Голосе»: звезда насмерть сбила таксиста

В Москве вечером, 16 февраля, автомобиль BMW X6 насмерть сбил водителя такси, который вышел на проезжую часть Ленинградского шоссе. По данным сайта kp.ru, за рулем автомобиля в момент ДТП находилась 35-летняя певица Юлия Райнер, участница телепроекта «Голос 4».

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Сообщается, что водитель такси вышел на проезжую часть для того, чтобы осмотреть свой автомобиль из-за возникшей неисправности. Райнер не заметила мужчину и сбила его. В результате полученных травм пострадавший скончался.

«Около 18.00 девушка ехала на автомобиле BMW по Ленинградскому шоссе. Там же в районе дома №134 остановил машину таксист, вышел, чтобы осмотреть авто. Предположительно, была техническая неисправность. Водитель BMW, по предварительным данным, не заметила мужчину и сбила», — рассказали в ГИБДД.

После того, как она увидела, что мужчина лежит без сознания, певица попыталась скрыться с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов проверили камеры видеонаблюдения, после чего объявили план «Перехват». Автомобиль удалось опознать по номерам.

«Менее часа понадобилось сотрудникам ГИБДД, чтобы задержать водителя BMW на севере Москвы», — сообщили представители УГИБДД ГУ МВД России по Москве телеканалу РЕН ТВ.

Отмечается, что на автомобиле были обнаружены характерные повреждения. При задержании Райнер заплакала, однако не отрицала произошедшего. По ее словам, она не сразу поняла, был ли еще жив водитель такси, однако вызвать «скорую» не решилась.

Менеджер певицы заявила, что узнала о ДТП с участием Райнер из СМИ.

«Правда это или нет? Не знаю. В Москве Юлия или нет — тоже не знаю. Где была вчера — не могу сказать. Дозвониться пока до Юлии не могу», — сказала она.

Финал последнего сезона в 2019 году впервые был показан зрителям 1 января, благодаря чему руководству телеканала удалось добиться самых высоких рейтингов завершающего выпуска проекта за четыре года.

Основными претендентами на победу в последнем выпуске программы стали: подопечная Сергея Шнурова Рушана Валиева, подопечный Ани Лорак Амирхан Умаев, подопечный Басты Шаэн Оганесян и представитель команды Константина Меладзе Петр Захаров. Они были выбраны зрительским голосованием.

После двух раундов шоу покинул Шаэн Оганесян, занявший четвертое место. На прощание он спел песню «Let It Snow», широко известную в исполнении Фрэнка Синатры.

После того, как ведущий программы Дмитрий Нагиев сообщил о том, что линии для голосования были закрыты, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта вложил в конверт имя участника, который должен был выбыть следующим. Этим участником стала Рушана Валиева.

Победу в последнем сезоне шоу завоевал Петр Захаров, чьим наставником был Константин Меладзе. Лучшим наставником, по мнению телезрителей, стал Сергей Шнуров.

В феврале стартовал новый сезон спин-оффа проекта – «Голос. Дети». В шестом сезоне проекта новым наставником стала певица Светлана Лобода, которая заменила рэпера Басту и заняла место рядом с Валерием Меладзе и Пелагеей. Лобода ранее уже принимала участие в съемках первого сезона «Голос. Дети» на Украине в 2012 году, однако одержал победу тогда лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

Организаторы шоу решили пригласить Лободу на фоне роста популярности певицы в России — так, именно она стала первым артистом, появившимся в эфире новогоднего шоу Первого канала после боя курантов. В качестве первого номера нового сезона программы она вместе с другими наставниками исполнила русскоязычную версию хита группы Shocking Blue «Venus».

В конце первого выпуска Лобода и Меладзе взяли к себе в команду по трое подопечных, в то время как Пелагея решила продолжать работу дальше только с двумя участниками.