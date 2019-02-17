Алкоголичка и наркоманка: Меган Маркл меняет имидж

Супруга принца Гарри Меган Маркл снялась в фильме «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз» Майкла Шапиро. Производство картины закончилось восемь лет назад, однако в американский прокат она выходит только в текущем году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Причины, по которым компания, имеющая права на этот фильм, решила выпустить его в свет спустя столько лет, не уточняются.

Лента представляет собой молодежную комедию о беззаботной жизни подростков с их сумасшедшими вечеринками. Герцогиня Сассекская сыграла в фильме главную роль отвязной тусовщицы, которая употребляет запрещенные вещества в клубах Лос-Анджелеса.

Известно, что Маркл официально объявила о завершении актерской карьеры после того, как вышла замуж за внука королевы Великобритании Елизаветы II в 2018 году. До этого она успела сняться в 27 фильмах.

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Не соответствующая королевскому статусу роль в провокационной картине, которая выйдет на американские экраны в этом году, может вызвать очередную волну обсуждений Меган Маркл, которая и без того не обделена вниманием прессы.

Ранее герцогиня опубликовала в издании Daily Mail письмо, адресованное ее отцу Томасу Марклу. В сообщении она предложила родителю одуматься и перестать причинять друг другу страдания: «Если ты любишь меня так сильно, как рассказываешь журналистам, прошу тебя, хватит. Пожалуйста, перестань обманывать и наживаться на моих отношениях с мужем».

На это письмо отреагировал Джордж Клуни, назвав публикацию сообщения Меган к отцу «безответственным поступком». Он обратился к журналистам с просьбой прекратить травлю беременной Маркл и напомнил, что через похожую ситуацию в свое время проходила принцесса Диана.

«Она на седьмом месяце беременности, но ее никак не оставляют в покое и пытаются выставить в дурном свете так же, как это было с Дианой. История повторяется. И мы видели, чем все закончилось. В прессе с упоением обсуждают письмо Меган, которое предназначено ее отцу, и это неприемлемо. Я удивлен такой безответственностью СМИ», — возмутился Клуни.

При том, что артист не указал в своем комментарии конкретных имен, Томас Маркл сделал вывод, что Клуни адресовал упрек лично ему. Согласно данным TMZ, отец герцогини ответил, что обладатель «Оскара» должен был глубже разобраться в проблеме его отношений с дочерью, прежде чем говорить на эту тему. Он также заявил, что полностью согласен с Клуни в том, что пресса отвратительно относится к Меган Маркл.

Помимо прочего СМИ сообщают о том, беременная герцогиня Сассекская также имеет проблемы во взаимоотношениях со свекровью

«Камилла (супруга принца Чарльза Камилла Корнуольская — «Газета.Ru») на самом деле не разговаривает с Меган. Она ужасно чванливая и наименее дружелюбная», — рассказал источник из Кенсингтонского дворца.

В прессе ходят слухи о том, что герцогиня Корнуольская часто упрекает невестку колкостями относительно ее прошлого. Например, однажды она попросила Маркл не забывать, что вокруг нее — реальная жизнь, и в ней можно быть собой, не играя чью-то роль.

Тем не менее, герцогиня Сассекская стойко переносит все трудности и старается развить в королевской семье дружелюбные отношения.

«Меган перепробовала все, чтобы Камилла стала мягче по отношению к ней, но ничего не помогло. Она очень хочет быть ближе к ней, но Камилла не позволяет этого», — добавил источник.

Стоит отметить, что в королевской семье у новой супруги принца Гарри нашлась союзница — ей оказалась сама королева Елизавета. Известно, что она не одобряет Камиллу Корнуольскую, относится к истории их отношений с Чарльзом негативно и называет невестку «злой женщиной». Принц Гарри, в свою очередь, пытается уговорить беременную супругу не принимать всерьез напряженные отношения с его мачехой и признается, что сам никогда не был с ней близок.

Между тем, беременная герцогиня, которой этой весной предстоит родить первенца, старается сконцентрироваться на рождении малыша, несмотря на сложные отношения внутри королевской семьи.