Перевал Дятлова: что скрывает Гора мертвецов

Заслуженный спасатель России и бывший начальник Уральского поисково-спасательного отряда МЧС Валерий Кудинов сформулировал свое мнение по поводу одной из причин трагической гибели группы Дятлова недалеко от горы Отортен в 1959 году. Специалист, который сам не раз проходил этот перевал, сообщил в комментарии ТАСС, что версию о буре можно оспорить. Также он рассказал, какие меры подготовленные туристы непременно бы приняли в случае сильной непогоды.

«Даже сильная буря не может возникнуть моментально. Если бы это была буря, у них было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать. От ветра не убегают, от ветра прячутся», — прокомментировал Кудинов.

Он добавил, что с одной стороны злополучный склон прикрывает лес, а с другой — гора. Поэтому в зависимости от направления ветра можно выбирать себе места для ночлега. По словам спасателя, для этого точно не понадобилось бы бежать по снегу без одежды и резать палатки, которые после трагедии оказались исполосованными острым предметом.

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Ранее специалисты из Швеции, побывавшие в местах трагедии, в интервью изданию Aftonbladet сделали предположение по поводу причины гибели группы Дятлова. Шведы Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен не так давно взбирались на гору Холатчахль, что с языка манси переводится как «Гора мертвецов» — именно там 60 лет назад при загадочных условиях погибли туристы.

«Интерес к этой загадке давно нас мучил как с научной точки зрения, так и с точки зрения легенд и мифов. Я археолог, и у меня в крови стремление исследовать прошлое в попытках разобраться, что произошло», — сказал Хольмгрен.

Шведы также сообщили, что они повторили на лыжах маршрут тургруппы Дятлова и даже провели ночь в палатке на том самом месте, где произошла трагедия. Изучив местность, иностранные исследователи пришли к выводу, что участников загадочной экспедиции могла убить непогода и заявили, что их нахождение в эпицентре «необычайно сильной бури» не могло оставить шансов на выживание.

«Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль», — предположил Хольмгрен.

При этом его коллега Лильегрен предложил не забывать версию о причастности военных к гибели туристов: вероятно члены группы Дятлова увидели то, что не должны были видеть, и их просто убрали. Но и в этом варианте есть причины для сомнения.

«С другой стороны, если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли», — отметил специалист.

По слова шведов, их испугала атмосфера «Горы мертвецов», потому что там царила абсолютная тишина. Хольмрген признался, что никогда с таким не сталкивался и назвал обстановку на горе «мертвой» и «неприятной».

Не радовала и температура, которая во время экспедиции шведских исследователей доходила до 50 градусов ниже нуля. Лильегрен признался, что пережитые им условия в горах заставили задуматься о том, как себя чувствовали люди из туристической группы в 1959 году.

«Я не могу представить себе ничего хуже, чем то, как они замерзали насмерть в темноте и легко одетые. Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело. Даже думать не хочу, каково им было», — сказал исследователь.

Недавно тему перевала Дятлова обсуждали в нескольких выпусков ток-шоу «Пусть говорят». Писатель и исследователь Олег Архипов в эфире передачи указал на документ из архива следователя Владимира Коротаева, который занимался уголовным делом о гибели группы в 1959 году. Архипов рассказал, что в архиве нашли записку от прокурора Василия Темпалова, которая стала одним из поводов возобновления интереса к давним событиям со стороны прокуратуры.

В сообщении специалист пишет о гибели туристов как об известном ему факте. При этом в записке несколько раз обозначается дата 15 февраля 1959 года, в то время как разорванную палатку, по официальным данным, обнаружили только 26 февраля. Трупы туристов были найдены только на следующий день.