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«Собака лает»: Лоза ответил на поэзию Шнурова

Сергей Шнуров посвятил Лозе ироничное стихотворение

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу высказывания Юрия Лозы относительно требования советской актрисы Ады Роговцевой «изолироваться» от россиян. В своем новом произведении артист охарактеризовал Лозу как «вездесущего комментатора всего». Сам музыкант, в свою очередь, заявил, что Шнуров ничего не смыслит в поэзии.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался по поводу комментария российского музыканта Юрия Лозы относительно требования советской актрисы Ады Роговцевой «изолироваться» от россиян. В своем новом стихотворении артист назвал коллегу «вездесущим комментатором всего».

«Мы не ждали, но пришла подмога, // Комментатором всего вдруг стал Лоза! // Растолкует он как есть — культура. // Чистый мыслями, как белый лист. // По любым вопросам вездесущий Юра // Замечательно большой специалист!», — написал 45-летний певец в своем инстаграме.

Кроме того, Шнур намекнул на то, что сам Лоза прославился благодаря своему единственному хиту «Маленький плот». Музыкант признался, что и сам любит высказываться в соцсети по многим вопросам, однако, иронично отметил, что в этом случае его плот «размером больше».

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Ответ со стороны скандального комментатора, в свою очередь, не заставил долго ждать. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Лоза заявил, что Шнуров, которого он недавно сравнил с «помоечным бомжом» из-за употребления ненормативной лексики, никогда поэзией и не занимался.

«Я вообще не считаю их стихами. Я думаю, что поэзия относится к другим немножко именам: это Пастернак, Бродский, Пушкин. А Шнуров и стихи — несопоставимое сочетание. Ну, стишки, скажем так, ну, рифмовка какая-то, но стихи — это громковато сказано», — заявил 65-летний музыкант.

При этом артист назвал себя «поэтом» и пояснил, что не считает нужным отвечать тому, кто им на самом деле не является.

«Почему я, поэт, должен отвечать не поэту? Что вы думаете, что я опущусь до его языка и тоже начну материться, и с ним полемизировать? — задался вопросом Лоза.

— Давайте еще какой-нибудь ненормальный напишет какое-нибудь стихотворение, и я что, должен отвечать ему своими стихами? Собака лает, ветер носит, такая пословица в России есть. Ну, смешно. Просто уровень разный».

В конце января Лоза также обрушился с критикой творчества Сергея Шнурова — внимание артиста привлек поэтический баттл между лидером группы «Ленинград» и танцовщицей Анастасией Волочковой. В интервью «Пятому каналу» певец заявил, что Шнур никогда поэзией и «не баловался».

«Он писал песенные тексты какие-то там матершинные, но насчет стихов — я пока не слышал ничего. Поэтому мне сложно судить, оценивать то, что я не слушаю», — отметил он.

На днях Юрий Лоза прокомментировал в интервью ФАН высказывание народной артистки СССР Ады Роговцевой по поводу «изоляции от россиян». По ее словам, украинцам не удастся «переговорить» граждан России, так как в их глазах они всегда были и остаются «вымышленным народом с вымышленным языком».

Артист отметил, что Роговцева — уже достаточно пожилая женщина, поэтому ее заявления не стоит выносить на широкое обсуждение и резко на них реагировать.

«Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала — и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый», — приводит слова Лозы издание.

Ранее Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался по поводу скандала с участием знаменитого игрока шоу «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.

«Есть компьютер айбиэм (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // В нем ответы на вопросы, // Знатоки ж на букву эМ // Делают на всем бабосы. // А компьютер просто так, // Данные в себя грузя. // Оказался не простак, // Бер и потопил Друзя. // Он подставу не одну // Замутил и был таков, // Но и сам пошел ко дну, // В клуб умнейших [дураков]. // Можешь ты все знать ответы // На вопросы у Диброва, // Но при том, да и при этом, // Человеком быть [плохим]», — написал Шнуров.

Скандал вокруг возможного мошенничества на шоу «Кто хочет стать миллионером?» разгорелся в начале этой недели, когда Илья Бер публично обвинил Александра Друзя в попытке подкупа с целью наживы. Согласно главреду программы, 63-летний магистр «ЧГК» пытался заранее узнать вопросы викторины, предложив Беру часть денежного выигрыша в случае победы.