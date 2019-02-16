«Собака лает»: Лоза ответил на поэзию Шнурова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался по поводу комментария российского музыканта Юрия Лозы относительно требования советской актрисы Ады Роговцевой «изолироваться» от россиян. В своем новом стихотворении артист назвал коллегу «вездесущим комментатором всего».

«Мы не ждали, но пришла подмога, // Комментатором всего вдруг стал Лоза! // Растолкует он как есть — культура. // Чистый мыслями, как белый лист. // По любым вопросам вездесущий Юра // Замечательно большой специалист!», — написал 45-летний певец в своем инстаграме.

Кроме того, Шнур намекнул на то, что сам Лоза прославился благодаря своему единственному хиту «Маленький плот». Музыкант признался, что и сам любит высказываться в соцсети по многим вопросам, однако, иронично отметил, что в этом случае его плот «размером больше».

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Ответ со стороны скандального комментатора, в свою очередь, не заставил долго ждать. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Лоза заявил, что Шнуров, которого он недавно сравнил с «помоечным бомжом» из-за употребления ненормативной лексики, никогда поэзией и не занимался.

«Я вообще не считаю их стихами. Я думаю, что поэзия относится к другим немножко именам: это Пастернак, Бродский, Пушкин. А Шнуров и стихи — несопоставимое сочетание. Ну, стишки, скажем так, ну, рифмовка какая-то, но стихи — это громковато сказано», — заявил 65-летний музыкант.

При этом артист назвал себя «поэтом» и пояснил, что не считает нужным отвечать тому, кто им на самом деле не является.

«Почему я, поэт, должен отвечать не поэту? Что вы думаете, что я опущусь до его языка и тоже начну материться, и с ним полемизировать? — задался вопросом Лоза.

— Давайте еще какой-нибудь ненормальный напишет какое-нибудь стихотворение, и я что, должен отвечать ему своими стихами? Собака лает, ветер носит, такая пословица в России есть. Ну, смешно. Просто уровень разный».

В конце января Лоза также обрушился с критикой творчества Сергея Шнурова — внимание артиста привлек поэтический баттл между лидером группы «Ленинград» и танцовщицей Анастасией Волочковой. В интервью «Пятому каналу» певец заявил, что Шнур никогда поэзией и «не баловался».

«Он писал песенные тексты какие-то там матершинные, но насчет стихов — я пока не слышал ничего. Поэтому мне сложно судить, оценивать то, что я не слушаю», — отметил он.

На днях Юрий Лоза прокомментировал в интервью ФАН высказывание народной артистки СССР Ады Роговцевой по поводу «изоляции от россиян». По ее словам, украинцам не удастся «переговорить» граждан России, так как в их глазах они всегда были и остаются «вымышленным народом с вымышленным языком».

Артист отметил, что Роговцева — уже достаточно пожилая женщина, поэтому ее заявления не стоит выносить на широкое обсуждение и резко на них реагировать.

«Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала — и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый», — приводит слова Лозы издание.

Ранее Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался по поводу скандала с участием знаменитого игрока шоу «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.

«Есть компьютер айбиэм (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // В нем ответы на вопросы, // Знатоки ж на букву эМ // Делают на всем бабосы. // А компьютер просто так, // Данные в себя грузя. // Оказался не простак, // Бер и потопил Друзя. // Он подставу не одну // Замутил и был таков, // Но и сам пошел ко дну, // В клуб умнейших [дураков]. // Можешь ты все знать ответы // На вопросы у Диброва, // Но при том, да и при этом, // Человеком быть [плохим]», — написал Шнуров.

Скандал вокруг возможного мошенничества на шоу «Кто хочет стать миллионером?» разгорелся в начале этой недели, когда Илья Бер публично обвинил Александра Друзя в попытке подкупа с целью наживы. Согласно главреду программы, 63-летний магистр «ЧГК» пытался заранее узнать вопросы викторины, предложив Беру часть денежного выигрыша в случае победы.