Скандал в семье? Пугачева не позвала Преснякова на юбилей

Российский музыкант Владимир Пресняков рассказал, что пока не получил приглашение на грядущий юбилейный концерт народной артистки СССР Аллы Пугачевой, передает StarHit.

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По словам 50-летнего артиста, он все еще надеется получить заветный билет, несмотря на то, что до грандиозного события осталось два месяца. Однако, если этого не произойдет, композитор готов лично заплатить за него.

«Нет, пока меня никто не звал. Если не позовут, ну что же, пойду по билету», – цитирует Преснякова издание.

По словам бывшего зятя и отца первого внука Примадонны, он узнал о сольном выступлении певицы в Кремле из новостей в СМИ. Кроме того, Пресняков-старший посетовал на то, что редко общается с Аллой Борисовной.

«Это очень скрытная семья. Мы с Аллой Борисовной вообще нечасто видимся, примерно раз в год. Редко созваниваемся, в основном поздравляем друг друга с днем рождения. В марте, прошлого года, например, она мне говорила теплые слова по случаю 50-летия», — отметил музыкант.

По данным СМИ, одним из первых, кто был удостоен чести быть приглашенным на концерт Пугачевой, оказался король эстрады Филипп Киркоров. «Все-таки мы были вместе более 10 лет», — приводит слова бывшего мужа исполнительницы «Комсомольская Правда». О других приглашенных на мероприятие звездах пока неизвестно.

Напомним, что Владимир Пресняков состоял в браке с дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте почти десять лет. У них родился сын Никита, который также занимается музыкой и играет в рок-группе Multiverse. Сейчас артист женат на певице Наталье Подольской. Вместе они растят сына Артемия.

В конце декабря прошлого года Алла Пугачева анонсировала юбилейный концерт в апреле 2019-го, приуроченный к 70-летию артистки. Поначалу новость о возвращении звезды отечественной эстрады на сцену порадовала не только преданных поклонников, но и коллег по цеху — в марте 2009 года она объявила о завершении гастрольной деятельности. Так, экс-участница группы «ВИА гра» Вера Брежнева пожелала исполнительнице «сил» перед предстоящим выступлением, а продюсер Яна Рудковская и певец Сергей Лазарев оставили на странице певицы в инстаграме теплые поздравления.

Однако впоследствии предстоящий концерт обернулся настоящим скандалом после того, как в сети обнародовали цены на билеты. Согласно СМИ, стоимость на мероприятие достигла 375 тыс. рублей, а возможный доход организаторов оценивался в сотни млн рублей.

Тогда на информацию отреагировал музыкальный критик Сергей Соседов, известный скандальными высказываниями в адрес отечественных исполнителей. Журналист в интервью «Вечерней Москве» осудил народную артистку СССР за заоблачные цены на концерт и за то, что она не живет реальной жизнью публики, что, по его мнению, исходит из ее последних композиций:

«Слушай, ну скажи, как можно, если ты живешь в замке, с прислугой, давно забыла, как ездить в метро или ходить в магазин, петь про эту «шкуру»? [название песни Пугачевой «Поживи в моей шкуре»] Ведь это слушают люди, живущие в совершенно иных условиях. Это в их шкуре оказаться бы ей хоть на миг. Неужели непонятно, что это просто неприлично, бесстыдно и бессовестно — живя так, бросать людям такую фразу-издевательство?!»

Кроме того, Соседов отметил, что все, что произошло с творчеством Примадонны за последние десять лет является для него «оскорблением».

«Ее песни последние — ужасные. Они бездарны. Все, что ни вспомню. «Я пою эту песню мужчинам». Бог мой! О чем все это? Если певица хочет некий месседж передать публике или мужчинам, ну так передай. А этого нет, потому лучше и не пела бы никогда», — заявил он.

Ранее солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью изданию «Вокруг ТВ» раскритиковал слушателей Аллы Пугачевой, заявив что у них «не все в порядке».

«Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, и они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», — отметил Кортнев.