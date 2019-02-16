«Злой спектакль», «Сказки Пушкина» и другие театральные премьеры

«Это тоже я. Вербатим», «Практика»

Ученики «Мастерской Дмитрия Брусникина» наделали шуму еще в 2012 году, представив серию этюдов, основанных на реальных историях городских жителей, с которыми студенты встречались на улицах Москвы, в университете, транспорте, кафе и магазинах. Из студенческих зарисовок получилась своего рода «картина» российского общества глазами 20-летних. Режиссером спектакля выступил Юрий Квятковский. Среди актеров (уже дипломированных и опытных) числятся Василий Буткевич («Тряпичный союз»), Петр Скворцов («Ученик»), Алина Насибуллина («Хрусталь») и Игорь Титов. Показы состоятся 25 и 26 марта в театре «Практика».

«Взрослые снаружи», Театр.doc

Новый спектакль Михаила Угарова с оригинальным названием «Взрослые снаружи» интересен тем, что в нем играют не профессиональные актеры, а выпускники Антишколы при Театре.doc. Все они — зрелые и состоявшиеся люди расскажут свои невыдуманные истории о том, как их «внутренний» возраст не совпадает с цифрой в паспорте, и какие нелепые и забавные ситуации порой из-за этого случаются. Премьерные показы пройдут 9 и 29 марта.

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«Сказки Пушкина», театр Наций

В марте режиссер, художник и театральный авангардист Роберт Уилсон представит спектакль «Сказки Пушкина» с Евгением Мироновым в главной роли — увлекательное путешествие сквозь сон о главном русском писателе. В основу первого оригинального российского спектакля Уилсона легли сразу несколько произведений Александра Сергеевича, включая «Сказку о царе Салтане» и «Сказку о рыбаке и рыбке», а также фрагменты поэмы «Руслан и Людмила». Музыку к постановке написал знаменитый американский фолк-дуэт CocoRosie.

«Злой спектакль», Электротеатр Станиславский

Электротеатр Станиславский представляет третий моноспектакль из триптиха по пьесам Клима в рамках проекта «Русский театральный экстрим». Взяв за основу образ Иуды, латвийская актриса Татьяна Мариничева исследует проблему предательства как первопричину зла и пропускает ее через произведения Достоевского. Ближайший показ состоится 12 марта.

«Беги, Алиса, беги», театр на Таганке

Спектакль в постановке Максима Диденко рассказывает о приключениях не одной, а сразу нескольких Алис в Стране чудес: сочетание современной драматургии, необычных декораций, захватывающей хореографии и музыки, положенной на стихи советского барда Владимира Высоцкого. Премьерные показы сюрреалистического представления по пьесе Валерия Печейкина пройдут 7 и 8 марта в театре на Таганке.

«Мастер и Маргарита», театр на Юго-Западе

По утверждениям самих создателей, спектакль «Мастер и Маргарита» режиссера Валерия Беляковича не стоит воспринимать как буквальный пересказ одноименного шедевра Михаила Булгакова. Постановщик берет за основу ключевые мотивы романа — бытовой, фантастический и библейский и переосмысливает их по-своему, предлагая зрителям необычную театральную композицию в двух действиях. В постановке задействованы Евгений Балаков, Карина Дымонт, Валерий Афанасьев, Антон Белов и Михаил Белякович.

«Сказка на ночь», Современник

Пластический спектакль «Сказка на ночь», созданный по мотивам поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», стал режиссерским дебютом актера Шамиля Хаматова. В течение чуть больше часа артисты театра «Современник» разыграют перед зрителям добрую и эмоциональную историю не только при помощи слов, но и танцев. Премьерный показ состоится 29 марта.