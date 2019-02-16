«Клуб дураков»: Шнуров описал скандал с Друзем и Бером

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался по поводу скандала с участием знаменитого игрока шоу «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Собственное мнение о, пожалуй, одной из главных тем недели в российском медиапространстве артист опубликовал в инстаграме.

«Есть компьютер айбиэм (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // В нем ответы на вопросы, // Знатоки ж на букву эМ // Делают на всем бабосы. // А компьютер просто так, // Данные в себя грузя. // Оказался не простак, // Бер и потопил Друзя. // Он подставу не одну // Замутил и был таков, // Но и сам пошел ко дну, // В клуб умнейших [дураков]. // Можешь ты все знать ответы // На вопросы у Диброва, // Но при том, да и при этом, // Человеком быть [плохим]», — написал Шнуров.

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Скандал вокруг возможного мошенничества на шоу «Кто хочет стать миллионером?», напомним, разгорелся в начале этой недели, когда главред программы Илья Бер публично обвинил Александра Друзя, звезду «Что? Где? Когда?», в попытке подкупа с целью наживы. Согласно Беру, 63-летний магистр «ЧГК» пытался заранее узнать вопросы викторины, предложив главреду передачи часть денежного выигрыша в случае победы.

Илья также уточнил, что речь ведется о выпуске, в котором Друзь выступал вместе с Виктором Сидневым, еще одним именитым игроком «Что? Где? Когда?». В эфир данная передача, отснятая в ходе минувшей осени, вышла в декабре.

«Накануне съемок Друзь попытался меня подкупить, — поведал Бер. — Точнее, он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Разговор, в котором это произошло, я записал на диктофон».

Продолжая рассказ о якобы мошенническом поступке Друзя, Илья пояснил, что недвусмысленный намек Друзь сделал в телефонном разговоре, который состоялся за три дня до съемок злосчастной программы.

«Он сделал такой намек, что пора бы ему выиграть 3 млн — и часть суммы мне можно как-то поиметь. Он сказал не такими словами, но намек был вполне прозрачен, — заявил он. — Я растерялся, никак не отреагировал, сделал вид, что ничего не заметил, и окончил разговор. Но потом подумал и понял, что не хочу оставлять это просто так. В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать, особо не рассчитывая на успех».

Впоследствии Бер связался с Друзем еще раз и записал разговор на диктофон. В качестве доказательства своим обвинениям главред, что примечательно, предоставил аудиозаписи беседы и их расшифровку.

«В ходе разговора он предложил мне треть от суммы максимального выигрыша, сказав, что с Сидневым сам обо всем договорится. Мы решили, что на следующий день я позвоню ему и прочитаю вопросы и ответы. Сам же собирался записать и этот разговор. Дальше я планировал оставить в игре «слитые» вопросы с шестого по девятый, а остальные заменить, — поведал он. — Мне нужно было иметь неопровержимые доказательства того, что человек реально способен как ни в чем не бывало играть на деньги на известных ему заранее вопросах».

В итоге знатоки «ЧГК» дошли в том выпуске до последнего вопроса, на котором и оступились, выиграв 200 тысяч рублей (так называемая «несгораемая сумма»).

«Игроки реально чуть было не выиграли 3 млн, причем в основном -— стараниями Сиднева. Но с шестого по девятый раунд они играли на известных Друзю вопросах. После появления десятого — незнакомого — вопроса Друзь заметно потускнел, и дальше активность проявлял в основном Сиднев», — заключил Бер.

Немногим позднее на обвинения Ильи отреагировал и сам Друзь. Магистр «Что? Где? Когда?», в частности, подтвердил, что на аудиозаписях, опубликованных главным редактором «Кто хочет стать миллионером?», действительно звучит его голос. При этом он отметил, что телевизионщик представил общественности ситуацию под выгодным для себя углом.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал он.

Согласно Друзю, он был «удивлен и восхищен» наглостью Бера, однако принял решение подождать, чтобы увидеть, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — отметил Александр.

Магистр «ЧГК» также подчеркнул, что оповестил Сиднева о готовящемся обмане. Перед поездкой на шоу они якобы договорились, что «ни за что не будут выигрывать», если им встретятся вопросы, «слитые» Бером. Рассказать о ситуации знатоки планировали уже после съемок шоу. Уже в процессе игры, однако, участники заметили, что часть вопросов не совпадает.

«Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?», — заверил Друзь.

В заключение Друзь назвал свое желание «переиграть Бера» глупым. «Мне жаль, что так получилось», — посетовал он.

Уже накануне, 15 февраля, Первый канал объявил об отстранении Друзя и Бера от участия в шоу «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?» Репутационный вред нанесен также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», — заявили на телеканале.