«Кина не будет»: Машков устал и уходит

Народный артист Владимир Машков сообщил в интервью «Пятому каналу», что планирует уйти из кино после выхода двух фильмов с его участием в 2019 году.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», — заявил Машков.

По словам 55-летнего актера, он не собирается уходить с театральной сцены, более того — собирается поставить новый спектакль в скором времени.

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Заявление артиста немногим позднее прокомментировала его пресс-секретарь Ольга Андрейкина. Она заявила, что Машков не уходит из кино, а лишь делает перерыв в съемках, поскольку очень занят в театре.

«Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается», — успокоила Ольга.

Андрейкина также подчеркнула, что артист не раз предупреждал о такой возможности, и назвала реакцию прессы «бурей в стакане».

Машков сыграл более 50 ролей в кино: он был «плохим парнем» в голливудском фильме «Миссия невыполнима» с Томом Крузом, в образе Давида Гоцмана искусно говорил по-одесски в «Ликвидации». Среди его последних ролей — гениальный советский тренер по баскетболу, вырвавший победу у сильнейшей американской команды в ленте «Движение вверх» — самой кассово успешной отечественной картине за всю историю.

Дверь в мир искусства для Машкова открыл Олег Табаков, разглядевший талант в юном студенте и сразу давший ему не по возрасту сложную роль старика Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина».

Через 30 лет Машков возродил эту постановку и возглавил детище своего учителя — «Табакерку», где сразу принялся за реформы: отремонтировал все площадки театра, добавил новые дисциплины в школьную программу, поменял репертуар, а также название. «Табакерка» стала Театром Олега Табакова.

«Я помню его желание и мечты о том, чтобы этот театр, как он говорил, наш маленький театр был живым. У живого не может быть традиций, — рассказывал артист.

В ноябре прошлого года стало известно, что Александр Стульнев, занимавший должность директора Московского театра Олега Табакова более 20 лет, покинул свой пост по собственному желанию.

«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял, — цитирует Стульнева РИА «Новости». — Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр имени Маяковского».

Однако в прессе появилась информация, что, данное решение он все-таки принял из-за разногласий с новым художественным руководителем «Табакерки».

В одном из интервью Машков рассказал, что в юности не собирался заниматься актерским ремеслом, по его словам, он был уверен, что его ждет наука.

«Мне очень нравилась биология, очень нравилось бегать за бабочками и жуками, но, видимо, генетический состав в какой-то момент поменял мое направление деятельности», — сказал он.

Творческий путь родителей актера, Льва и Натальи, начался в Тульском кукольном театре. Мама Владимира была в нем главным режиссером. Старожилы театра вспоминают, что Наталья Ивановна являлась требовательным руководителем.

«Даже работала когда над спектаклем, она из мастерских наблюдала, как делают куклу, как делают декорацию. Все было под контролем, она была въедливой. А Лев Машков был актером очень талантливым. Для меня он всегда был такой хороший, добрый Ми-и-ша», — рассказывала художник-кукольник Ирина Юрасова.

Из Тулы Машковы переехали, когда Владимир был совсем маленьким. Тем не менее именно с этим городом связаны его первые воспоминания.

«Мне было 3,5 года, мы пошли гулять в парк. Вернулись — стояли пожарные машины. Уже потушили нашу квартиру. Потому что мама или папа оставили утюг. Причем орали: «Горит артист, погорел артист!», — поделился актер. — И я помню, что выходил пожарный из окна в форме, и я с каким-то восторгом смотрел, что из нашей комнаты выходит пожарный или космонавт. Вот это яркое воспоминание».