Стартовый натиск Лободы: неожиданное начало «Голоса»

Стартовал шестой сезон вокального проекта «Голос. Дети», в котором участие могут принять конкурсанты в возрасте от семи до 14 лет. По сравнению с прошлым годом изменения произошли как в стане наставников, так и в бригаде ведущих. К Валерию Меладзе и победительнице прошлого сезона Пелагее присоединилась заменившая рэпера Басту Светлана Лобода.

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Для Лободы это первый случай участия в любой российской версии «Голоса», но дебютантом ее назвать сложно. В 2012 году заслуженная артистка Украины была наставницей первого сезона местного «Голоса. Дети», в котором уступила победу фронтмену «Воплей Видоплясова» Олегу Скрипке. Семь лет спустя Лобода попробует свои силы уже в российской версии.

Приглашение украинской певицы в проект нельзя назвать неожиданностью, так как за последний год Лобода значительно выросла в статусе и стала едва ли не самой востребованной певицей в России. Чего только стоит тот факт, что на новогоднем шоу Первого канала именно номер Лободы был запущен в эфир сразу после боя курантов и гимна России.

В команде же ведущих место Агаты Муцениеце заняла актриса Аглая Шиловская, а Дмитрий Нагиев остался бессменным конферансье проекта. Что касается правил, то они не претерпели изменений, и на этапе слепых прослушиваний наставники должны набрать себе команду из 15 участников.

Старт сезона по традиции ознаменовался совместным выступлением наставников. На этот раз Пелагея, Меладзе и Лобода исполнили русскоязычную версию знаменитого хита голландской рок-группы Shocking Blue «Venus».

Открыла шестой сезон «Голоса. Дети» девятилетняя Катя Гаврилюк из Владивостока, которая сразу настроила наставников на боевой лад, исполнив хорошо известную композицию «Морального кодекса» под названием «До свиданья, мама!», и заставила нажать на кнопку Светлану Лободу и Пелагею. Две популярные певицы сразу взяли с места в карьер и устроили настоящую борьбу за участницу. Даже Меладзе не остался в стороне и поразился, какие словесные кружева вьют наставницы. В итоге Катя выбрала Лободу. Таким образом, именно дебютантка российского «Голоса» первой открыла счет.

Следующая участница Елизавета Шамиева 14 лет из Сочи исполнила всемирный хит группы Wham! и Джорджа Майкла «Careless Whisper» и показала еще лучший результат — на этот раз к конкурсантке повернулись все наставники. Теперь уже Меладзе начал хитрить в борьбе за Лизу и применял все возможные методы, чтобы она его выбрала. И агрессия Валерия Шотаевича окупилась — именно к нему присоединилась Шамиева.

Один из самых молодых участников — семилетний Лев Мулло из Санкт-Петербурга. Он выступил с песней «Потому что мы пилоты» из фильма «Небесный тихоход» и снова заставить повернуться всех наставников. Юный Лев долго думал, но последовал совету спетой им песни и выбрал Меладзе.

Следующая претендентка буквально взорвала студию. Восьмилетняя Нино Чеснер из Москвы не по годам сильно исполнила песню Эдит Пиаф «L'Hymne a l'Amour». Не удивительно, что к ней повернулись все наставники. Нино размышляла недолго и выбрала Лободу.

Десятилетняя Евгения Дивенко из Одинцово предложила на суд наставников кубинскую композицию «Contigo En La Distancia». Самое, пожалуй, известное ее исполнение принадлежит Кристине Агилере. Евгения стала первым пополнением в команде Пелагеи, которая была единственной, кто нажала на кнопку.

Следующим на сцену 12-летний Иван Стариков из Перми «Океанами стали» украинского певца Alexeev, который представлял на последнем «Евровидении» Белоруссию, правда с другой песней. Любопытно, но Иван признался, что поначалу очень не хотел заниматься музыкой, но мама его заставляла. В итоге она оказалась права, так как к Старикову повернулся Валерий Меладзе и взял его в свою команду.

Артем Кукин 13 лет из Красноярска выбрал бессмертный хит Билли Джоэла «New York State of Mind» и сразу покорил Пелагею, которая, как оказалось, стала единственной, кто нажала кнопку.

Алина Пехтерева десяти лет из Могилева исполнила известнейший джазовый стандарт «It's Don't Mean a Thing» Дюка Эллингтона. Наставники очень долго не поворачивались к конкурсантке, но в самый последний момент кнопку нажала Лобода и таким образом увеличила состав своей команды до трех участников.

На этой позитивной ноте завершился первый этап раунда слепых прослушиваний, после которого среди наставников установилось двоевластие. Светлана Лобода и Валерий Меладзе набрали в свои команды по трое подопечных. Пелагея же была более осторожной и выбрала только двоих участников.