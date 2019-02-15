Украл у чеченца: Кэмерон ответит за плагиат в «Аватаре»

Чеченский писатель Руслан Закриев через суд добивается признания его соавтором сценария фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона.

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Литератор подал иск к Джеймсу Кэмерону и студии 20th Century Fox International в Заводской районный суд Грозного с требованием компенсировать ему моральный ущерб в связи с нарушением авторских прав и использованием идеи из его романа, опубликованного в 2002 году. По некоторой информации, речь идет о 10 млн рублей.

«Я получил три письма от помощника Кэмерона Тома Клэнси, они признают полную идентичность моего романа и своего фильма, но утверждают, что это я украл у них идеи, — рассказал Закриев РИА «Новости», отметив, что теперь ему предстоит отстоять свою честь в суде.

Впервые писатель попытался добиться признания авторства над сценарием фильма еще в 2015 году. Тогда Закриев настаивал на том, что Кэмерон присвоил целый блок из его романа «Секретное оружие». Однако суды отказывались принимать иск литератора, поскольку ответчик проживает на территории Соединенных Штатов Америки.

Как известно, в тот раз писатель рассчитывал отсудить у Кэмерона $1 млрд, заявляя, что будет добиваться изменения Гражданско-правового кодекса России ради иска к голливудскому режиссеру.

В октябре прошлого года стало известно, что Кэмерон завершил съемки двух новых частей фантастической ленты «Аватар». Первой об этом рассказала журналистам актриса Сигурни Уивер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме.

«Мы только что закончили снимать второй и третий фильмы. Мы снимали его в Лос-Анджелесе, и Джеймс объявил, что нам предстоит много подводной работы, поэтому мы учились погружаться без специальных средств, и сняли очень много сцен под водой, что было невероятно сложно, но очень интересно, — рассказала актриса изданию The Hollywood Reporter. — Мне повезло, потому что я росла рядом с водой, и мой муж с Гавайских островов, так что мне довелось много плавать. Кроме того, у нас были лучшие дайверы и специалисты по безопасности в мире. Иногда было страшновато, особенно когда оказывались на самом дне. К счастью, у нас были дайверы со всех сторон, чтобы быстро вернуть на поверхность. Я им очень благодарна за это, так как без них я, вероятно, там бы и осталась».

Напомним, что, доктор Грэйс Огустин, роль которой сыграла Уивер, погибла в первой части фильма. На вопрос о том, кого же актриса играет в сиквеле и имеет ли ее новый персонаж отношение к Огустин, она ответила: «Нет, не совсем».

Уивер сказала, что что ее новый персонаж является «постоянным», а также что все новые части «Аватара» будет интересно смотреть как по отдельности, так и вместе.

Несколько ранее Джеймс Кэмерон рассказал прессе, что создатели сиквелов разработали действующие под водой системы захвата образов. По его словам, на создание специальной технологии съемок команда потратила около года.

«Проблема с водой заключается в эффекте преломления на границе воздушной и водной среды, который создает своеобразный зеркальный эффект. Таким образом возникает множество ложных меток», — пояснил режиссер.

Как известно, Кэмерон более восьми лет не выпускал новые фильмы, целиком погрузившись на это время в написание сценариев «Аватаров». По признанию режиссера, он не очень хорошо чувствует дух настоящего времени и точно не знает, каковы сейчас вкусы зрителей относительно научной фантастики.

«Будучи отцом пятерых детей, я начал думать, чем стал бы «Аватар», если бы по жанру был семейной драмой? Если бы он был чем-то вроде «Крестного отца», — рассуждал режиссер. — В результате это будет сага о нескольких поколениях одной семьи, которая очень отличается от первого фильма».

Тем не менее, Кэмерон подчеркнул, что декорации останутся прежними, хотя сюжет будет отличаться от первой картины.