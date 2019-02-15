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Рецепт идеального главы Украины: за кого проголосует Вакарчук

Вакарчук рассказал, за кого будет голосовать на выборах президента Украины

Украинский певец и композитор Святослав Вакарчук заявил, что на выборах президента будет всерьез рассматривать не всех кандидатов. По словам музыканта, он будет выбирать своих фаворитов из тех, кто выполнит во время предвыборной кампании три условия.

Известный украинский певец и лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что основательно отнесется к выборам президента страны и не будет рассматривать всерьез всех без исключения кандидатов, а только самых надежных. По словам музыканта, его фаворитами станут политики, которые выполнят три важных условия. Подробнее об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Не планирую поддерживать ни одного из них, но, как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю. Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия», — начал певец.

Далее в формате списка он лаконично изложил свои требования к идеальному политику, намеревающемуся стать главой государства. Во-первых, идеальный с точки зрения Вакарчука кандидат обязательно должен участвовать в телевизионных дебатах со своими противниками. Во-вторых — знать имена всех членов своей команды, чтобы аудитория могла убедиться во взаимодействии лидера с коллективом.

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«Это, в первую очередь, относится к тем, кто представляет полномочия президента, а именно: министр иностранных дел, министр обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генеральный прокурор, начальник службы внешней разведки, начальник службы безопасности», — перечислил Вакарчук.

Также, по мнению музыканта, кандидат должен обязательно предоставить доказательства выполнения своих громких обещаний в прошлом, чтобы у избирателей были основания ему верить. Вакарчук высказал радикальную точку зрения по поводу своих требований и заявил, что если кандидатом не будет выполнено хотя бы один пункт, певец не будет за него голосовать.

«Я предлагаю вам использовать эти три условия при выборе своего кандидата, и если вы поддерживаете их, то поделитесь ими с любимыми, семьей, друзьями, коллегами,

Помните, мы выбираем не мессию, не волшебника, не супергероя; мы выбираем человека», — обратился рок-музыкант к своим подписчикам.

Для широкой пропаганды осознанного выбора президента Вакарчук создал специальный хэштег #triumovikandidatu — с украинского это переводится как «три условия для кандидата».

Ранее лидер «Океана Эльзы» сам заявлял о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2019 году, но решил отказаться от участия в предвыборной гонке. Рок-музыкант заявил, что «в джинсах» он может сделать больше для страны, чем «надев галстук». Об этом он рассказал в видео, которое разместил на личной странице в фейсбуке.

«Чтобы расставить все точки над «i», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — сказал певец.

В этом видео он также выразил благодарность своим сторонникам за доверие и пообещал его «обязательно оправдать». Певец отметил, что он все равно не останется в стороне от политической жизни Украины. По словам Вакарчука, он замечает разочарование и уныние граждан, страдающих от коррупции и несправедливости. Певец рассказал, что вместе со своей группой он будет бороться за победу проевропейских сил.

«Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов — людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы превыше всего. И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути — пути настоящих изменений», — подчеркнул рок-музыкант.

Святослав Вакарчук наряду с еще одним деятелем культуры Владимиром Зеленским часто упоминался в президентских рейтингах, несмотря на то, что официально не объявлял о выдвижении на пост главы государства. Известно, что более десяти лет назад певец занимал пост депутата Верховной рады, но спустя год работы досрочно сложил свои полномочия.

Предвыборная кампания кандидатов в президенты Украины началась 31 декабря 2018 года. Агитация ее участников будет проходить до 29 марта, а сами выборы главы государства начнутся спустя два дня.