Рецепт идеального главы Украины: за кого проголосует Вакарчук

Известный украинский певец и лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что основательно отнесется к выборам президента страны и не будет рассматривать всерьез всех без исключения кандидатов, а только самых надежных. По словам музыканта, его фаворитами станут политики, которые выполнят три важных условия. Подробнее об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Не планирую поддерживать ни одного из них, но, как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю. Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия», — начал певец.

Далее в формате списка он лаконично изложил свои требования к идеальному политику, намеревающемуся стать главой государства. Во-первых, идеальный с точки зрения Вакарчука кандидат обязательно должен участвовать в телевизионных дебатах со своими противниками. Во-вторых — знать имена всех членов своей команды, чтобы аудитория могла убедиться во взаимодействии лидера с коллективом.

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«Это, в первую очередь, относится к тем, кто представляет полномочия президента, а именно: министр иностранных дел, министр обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генеральный прокурор, начальник службы внешней разведки, начальник службы безопасности», — перечислил Вакарчук.

Также, по мнению музыканта, кандидат должен обязательно предоставить доказательства выполнения своих громких обещаний в прошлом, чтобы у избирателей были основания ему верить. Вакарчук высказал радикальную точку зрения по поводу своих требований и заявил, что если кандидатом не будет выполнено хотя бы один пункт, певец не будет за него голосовать.

«Я предлагаю вам использовать эти три условия при выборе своего кандидата, и если вы поддерживаете их, то поделитесь ими с любимыми, семьей, друзьями, коллегами,

Помните, мы выбираем не мессию, не волшебника, не супергероя; мы выбираем человека», — обратился рок-музыкант к своим подписчикам.

Для широкой пропаганды осознанного выбора президента Вакарчук создал специальный хэштег #triumovikandidatu — с украинского это переводится как «три условия для кандидата».

Ранее лидер «Океана Эльзы» сам заявлял о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2019 году, но решил отказаться от участия в предвыборной гонке. Рок-музыкант заявил, что «в джинсах» он может сделать больше для страны, чем «надев галстук». Об этом он рассказал в видео, которое разместил на личной странице в фейсбуке.

«Чтобы расставить все точки над «i», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — сказал певец.

В этом видео он также выразил благодарность своим сторонникам за доверие и пообещал его «обязательно оправдать». Певец отметил, что он все равно не останется в стороне от политической жизни Украины. По словам Вакарчука, он замечает разочарование и уныние граждан, страдающих от коррупции и несправедливости. Певец рассказал, что вместе со своей группой он будет бороться за победу проевропейских сил.

«Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов — людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы превыше всего. И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути — пути настоящих изменений», — подчеркнул рок-музыкант.

Святослав Вакарчук наряду с еще одним деятелем культуры Владимиром Зеленским часто упоминался в президентских рейтингах, несмотря на то, что официально не объявлял о выдвижении на пост главы государства. Известно, что более десяти лет назад певец занимал пост депутата Верховной рады, но спустя год работы досрочно сложил свои полномочия.

Предвыборная кампания кандидатов в президенты Украины началась 31 декабря 2018 года. Агитация ее участников будет проходить до 29 марта, а сами выборы главы государства начнутся спустя два дня.