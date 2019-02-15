Подстроил нападение? Актера-гея подозревают в инсценировке

14 февраля чикагская полиция выступила с заявлением о том, что следователи начали допрос двух подозреваемых по делу Смоллетта. Оба мужчины попали на камеру видеонаблюдения на месте предполагаемого избиения артиста.

Реклама

«Это фотографии людей, которые находились в зоне предполагаемого нападения и избиения актера «Империи», — сообщил Глава пресс-департамента полиции Чикаго Энтони Гульельм в собственном аккаунте в Твиттере.

— Поскольку видеокамера не зафиксировала само нападение, детективы серьезно взялись за расследование и хотят опросить интересующих лиц, пока остальные камеры проверяются».

Ранее полиция заявляла, что попавшие на видеокамеру мужчины не являются подозреваемыми по делу, так как не были обнаружены на месте преступления. В среду вечером от сотрудников правоохранительных органов поступила иная информация. 13 февраля чикагская полиция провела обыск домов обоих подозреваемых. Сотрудники тщательно осмотрели жилье предполагаемых нападавших с целью найти улики, которые могли бы поспособствовать развитию дела. Обыску также были подвергнуты личные вещи мужчин, обувь, а также мобильные и электронные устройства. Адвокат мужчин не предоставила дополнительной информации, отказавшись комментировать дело.

«ABC7 Eyewitness News» отмечают, что правоохранительные органы проводят расследование, не только чтобы выяснить, совершали ли подозреваемые нападение, но и для того, чтобы узнать, действительно ли преступление имело место. История получила свое развитие в новостном репортаже телеканала Chicago TV, в котором было представлено множество анонимных источников, утверждающих об инсценировке актером собственного нападения.

При цитировании телепередачей источников указывалось, что Смоллетт спланировал произошедшее из-за споров с телевизионной компанией и последовавшим за этим увольнением его из сериала «Империя».

В ответ на репортаж представители Fox Entertainment и 20th Century Fox Television направили в четверг заявление в USA Today, в котором прокомментировали поднятый в Chicago TV вопрос об увольнении актера с проекта «Империя», а также подвергли сомнению источники телепрограммы.

«Мысль, что Джусси Смоллетт был или будет уволен из «Империи», явно нелепа. Он остается основным актером в этом очень успешном сериале, и мы продолжаем поддерживать его», — говорится в заявлении.

Начальник чикагской полиции Эдди Джонсон добавил, что Смоллетт продолжает рассматриваться ими в качестве жертвы и, несмотря на слухи, расследование выясняет детали преступления.

В своем обращении в полицию актер сообщил, что нападение началось около двух часов ночи с выкрикивания обоими мужчинами гомофобных и расистских оскорблений в его адрес. Эта же информация была подтверждена его менеджером, который в момент нападения разговаривал с актером по мобильному. На данный момент Смоллетт также опубликовал заявление, в котором сообщил о продолжении сотрудничества со следствием.

В четверг калифорниец прокомментировал произошедшее во время выступления на телешоу «Доброе утро, Америка», в том числе обратив отдельное внимание на слухи.

«Не важно, что вы не верите, что это правда, но вы даже не желаете увидеть истину», — заявил Смоллетт

Представители правоохранительных органов, в свою очередь, сообщили ABC News, что подозреваемые лица активно идут на контакт и предоставляют всю необходимую информацию. Помимо этого, сотрудники до сих пор не обнаружили видео, показывающее саму картину нападения, что означает отсутствие у полиции весомых доказательств для ареста мужчин.

Напомним, что ранее по этому делу уже выступила номинантка на «Оскар» Эллен Пейдж. В эфире «Позднего шоу» со Стивеном Кольбером звезда обвинила главу государства Дональда Трампа и вице-президента США Майка Пенса в пропаганде ненависти к чернокожим и сексуальным меньшинствам. Актриса заявила, что они стремятся вызвать страдания непохожих на общую массу людей, подавая пример насилия над ними.