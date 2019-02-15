Танцы под Кадышеву: Ургант спародировал Дворковича и Ткачева

Телеведущий Первого канала Иван Ургант снял пародию на гуляющее в сети видео вечеринки под песни Кадышевой с участием экс-главы Министерства сельского хозяйства Александра Ткачева, бывшего пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой и экс-заместителя главы правительства Аркадия Дворковича, ныне являющегося президентом ФИДЕ. Ургант включил юмористический ролик в один из последних выпусков своего шоу.

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На видео ведущие Иван Ургант, Александр Гудков, Алла Михеева и их помощники, пританцовывая, поют песню российской певицы Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба» со стаканами алкоголя в руках. В конце исполняющий роль Ткачева Ургант произносит тост «за наше юмористическое лобби».

В оригинальном ролике экс-сотрудники правительства России поднимали тост за «аграрное лобби», танцевали, обнимались и подпевали тому же хиту Кадышевой на борту частного самолета, принадлежащего бывшему пресс-секретарю российского премьер-министра Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой.

В Кремле на видео с бывшими членами правительства отреагировали спокойно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем отношении к поведению бывших коллег в комментарии РИА «Новости».

«Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом — не нарушать никаких правил», — отметил Песков.

Он добавил, что сотрудники администрации президента тоже собираются в неформальной обстановке для отдыха, и это нормально для любого человека вне зависимости от его должности. Единственное, что смутило и заинтересовало Пескова — как приватный ролик мог просочиться в интернет.

В комментариях к разлетевшемуся по соцсетям видео пользователи отметили, что песня в стиле народной музыки, которую пели участники вечеринки, демонстрирует патриотизм российских чиновников.

Кстати, на месте композиции «Ах судьба моя, судьба» могла оказаться любая песня Кадышевой, и каждая бы создала атмосферу аутентичной русской культуры. Репертуар известной фолк-певицы состоит из десятков альбомов, каждый из которых переносит слушателя в атмосферу старинной деревни с ее традиционными гуляниями.

Популярная исполнительница и сама родилась в небольшой деревне в 1959 году. После совершеннолетия Кадышева уехала в Москву поступать в музыкальное училище, но провалилась на пробах. После усердных занятий на подготовительных курсах в течение года будущая певица все-таки добилась своей цели и на третьем курсе уже выступала в профессиональном квартете «Россияночка» при Москонцерте. Репертуар коллектива состоял из народных песен, в нем Надежда Кадышева часто вела партию соло и пользовалась огромным успехом у зрителей.

Со своим будущем мужем и наставником, музыкантом Александром Костюком, Кадышева встретилась в общежитии института имени Гнесиных, куда потом поступила и сама. После выпуска молодые люди поженились, а в 1988 году Костюк основал ансамбль «Золотое кольцо» и сделал супругу его бессменной вокалисткой. Написанная Костюком песня «Течет ручей» уже несколько десятков лет является хитом, узнаваемым всеми россиянами.

Также самыми запоминающимися песнями певицы являются «Я не колдунья», «Деревенская дорога», «Снег летит и летит», «Уходи, горе», «Зачем это лето», «Ах, судьба моя, судьба», «Заплутавшее счастье» и «Широка река».

Помимо многочисленных выступлений в России и за границей Кадышева вместе с ансамблем «Золотое кольцо» выпустила более 20 студийных альбомов, а также множество концертных записей и сборников: «Калинка», «Золотое кольцо», «Виновата ли я», «Течет ручей», «Широка река» и многие другие. Последний альбом исполнительницы «Все как прежде» вышел в прошлом году.

За вклад в культурное наследие страны Надежда Кадышева была удостоена таких званий, как народная артистка России, заслуженная артистка Татарстана, народная артистка Мордовии и почетный гражданин Бугульмы. В 2008 году певица получила «Золотой Граммофон» за песню «Вхожу в любовь», исполненную в дуэте с Николаем Басковым.