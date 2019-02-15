Из «России» в президенты Украины: Скабеева о фейке про ДТП

Российская тележурналистка Ольга Скабеева отреагировала на попавшую в топ украинских новостей информацию о том, что она якобы оказалась жертвой жуткого ДТП. На своей странице в твиттере ведущая призналась, что ей приятно повышенное внимание иностранных СМИ. Также Скабеева пошутила о своей популярности на Украине, выразив сожаление по поводу истечения сроков баллотирования в президенты.

«Жаль, что закончилась регистрация кандидатов», — написала журналистка.

Днем ранее главный редактор одного из российских телеканалов Маргарита Симоньян написала в своем телеграме об «утке» о трагедии со Скабеевой, распространенной в украинских СМИ.

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«Никакая Скабеева ни в какую аварию не попадала», — заявила Симоньян.

При этом страницы украинских изданий пестрили ужасающими заголовками вроде «Кремлевская пропагандистка разбилась в жутком ДТП» и «Путину будет ее не хватать».

Ранее в СМИ активно обсуждался инцидент с участием российской телеведущей Скабеевой и украинского политика Борислава Березы. Сообщалось, что он толкнул и оскорбил женщину в Парламентской ассамблее Совета Европы. Когда журналистка брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко, один из представителей прессы ее грубо задел. Депутат Береза последовал его примеру: ограничив доступ Скабеевой к Геращенко, он помешал ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Видео произошедшего 24 января инцидента российская журналистка разместила в своих соцсетях.

Немужественным поступком политика были возмущены многие ее соотечественники, в том числе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его мнению, если бы такое случилось с представительницей украинской прессы в России, на Западе это спровоцировало бы жесткую критику.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — возмутился Кадыров.

Далее от него последовало недвусмысленное сообщение о том, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».

Сначала Береза лишь посмеялся в ответ на эту угрозу и заявил в эфире украинского телевидения, что не воспринимает слова Кадырова всерьез. Извиняться перед женщиной за рукоприкладство он также отказался.

«Я хожу по улицам Киева сам, <…> использую как свой автомобиль, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?» — спросил депутат.

Подумав несколько дней, Береза осознал, что Кадыров и обещанная им «звонкая оплеуха», все-таки, могут представлять опасность. По словам украинского депутата, он понимает, что глава Чечни способен вызвать «каких-то наемников».

«Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — сказал депутат.

Член Совета Федерации Игорь Морозов также вызвал Березу на дуэль. Об этом он заявил об этом в фейсбуке и пообещал использовать пистолет «Удав».

Депутат согласился на этот вызов и назначил россиянину встречу четвертого февраля около центрального входа Верховной рады.

«А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может — оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь. Время пошло», — написал он в своей соцсети.

Спустя неделю после того, как депутат Береза толкнул Скабееву, президент Эстонии представил его к государственной награде. Украинский политик получил орден «Крест Маарьямаа» IV степени за активную помощь в решении эстонских проблем из рук главы страны Керсти Кальюлайд. Вручение награды приурочено к 101-й годовщине принятия Декларации независимости Эстонской Республики.

24 февраля отмечается в стране, как день независимости Эстонии. В этот день в 1918 году был принят «Манифест ко всем народам Эстонии», который объявил страну независимой демократической республикой. Время представления Борислава Березы в награде почти совпало по времени с инцидентом, что вызвало возмущение россиян.