Умер участник рок-группы «Калинов Мост»

На 59-м году жизни скончался бывший гитарист новосибирской группы «Калинов мост» Владимир Бугаец. Об этом сообщается на официальном сайте популярного рок-коллектива.

%«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушел из жизни музыкант и композитор Владимир Бугаец. В нашей памяти он останется ярким исполнителем собственной музыки, тонким импровизатором, наставником и другом. Ему было всего 58. Покойся с миром, рыцарь гитары», — говорится на портале группы.

Согласно СМИ, артиста не стало еще 12 февраля. В качестве причины его смерти в прессе называются серьезные последствия после химиотерапии, курс которой Бугаец проходил в связи с онкологией. Прощание с Владимиром Владимировичем пройдет 14 февраля в новосибирском крематории.

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Выразили свои соболезнования в связи с уходом музыканта и в Новосибирской филармонии, где усопший долгие годы трудился в качестве звукорежиссера.

«Ушел из жизни Владимир Владимирович Бугаец, многие годы работавший в Новосибирской филармонии в качестве звукорежиссера. Как ведущий инженер отдела звуко- и видеотехники он занимался звукорежиссурой концертов всех филармонических коллективов, многих гастролирующих музыкантов. Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем. Помним! Скорбим!» — сказано в сообщении на сайте заведения.

Бугаец известен как основатель рок-группы «Ломбард». Участником коллектива «Калинов мост» он являлся в конце 80-х, будучи у истоков известного и поныне рок-бэнда.

Ранее лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, отвечая на вопрос, пойдет ли он на скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда», назвал нынешний кинематограф — и российский, и зарубежный — «сильно идеологизированным».

«Это же все раздуто. Ну, вышел бы фильм спокойно, посмотрели. А тут так накручено.Такой ресурс использован — от министра культуры уже до главы республики. И ресурс серьезный. Как к этому относиться? Про себя могу сказать, что я фильм смотреть не буду. Я про Матильду уже достаточно много читал, и мне просто не интересно, как режиссер мне будет это все показывать. Более того, я и ленту «Викинг» не смотрел. И вообще: сегодняшний кинематограф — что голливудский, что наш — достаточно сильно идеологизирован», — приводит слова артиста НСН.

Примерно тогда же он раскритиковал получение рыцарской награды барабанщиком легендарной ливерпульской четверки The Beatles Ринго Старром.

«Конечно, зная статус Великобритании в современном мире и раньше, для музыкантов это почетно. Раньше пиратам давали сэров, а теперь — музыкантам. Так что думаю, там есть эта традиция — кто больше дает в казну, тому и дают сэра. У кого влияние на весь мир, в том числе через музыку, тот и заслуживает такого звания. Но мы все понимаем, что за этим стоит.

У нас, в России, есть свои титулы — заслуженный артист, народный. Я отношусь к ним юмористически, так сложилось. Я просто знаю, как их получают, особенно во времена демократии и капитализма», — подчеркнул рокер.

А уже минувшей весной Ревякин поделился с журналистами впечатлениями от участия в акции «Бессмертный полк» в Донбассе.

«В этом году у нас не сложилось с выступлениями на 9 мая. В прошлом — 2017-м — году на День Победы мы давали концерт в Донбассе, там же участвовали в акции «Бессмертный полк», — заявил артист. — Жаль, что не получится повторить, потому что это было незабываемо! Но меня на День Победы, к сожалению, не будет в стране, поэтому я заранее всех поздравлю с этим великим праздником, великим днем».

Добавим, что в августе 2018 года не стало музыканта другой культовой отечественной группы — басиста «Кино» Андрея Крисанова. Артист ушел из жизни в ночь на 7 августа в возрасте 52 лет при невыясненных на тот момент обстоятельствах.