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Умер Сергей Захаров. ОНЛАЙН

Умер исполнитель песни «Три белых коня» Сергей Захаров

В Москве в возрасте 68 лет умер исполнитель песен «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные» народный артист России Сергей Захаров. Об этом рассказали представители Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. Причина смерти Захарова пока что не называется.
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12:56

Захаров умер в одной из больниц Москвы, где он находился около двух дней, пишет «Мойка 78».

12:44

Как сообщает «Пятый канал», о смерти Захарова рассказали представители петербургского Союза концертных деятелей.

12:32

В возрасте 68 лет в Москве умер народный артист России Сергей Захаров. «Газета.ру» будет следить за новыми сообщениями в режиме онлайн.