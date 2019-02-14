Умер Сергей Захаров. ОНЛАЙН

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12:56
Захаров умер в одной из больниц Москвы, где он находился около двух дней, пишет «Мойка 78».
12:44
Как сообщает «Пятый канал», о смерти Захарова рассказали представители петербургского Союза концертных деятелей.
12:32
В возрасте 68 лет в Москве умер народный артист России Сергей Захаров. «Газета.ру» будет следить за новыми сообщениями в режиме онлайн.