Перевал Дятлова: что произошло со съемочной группой

В Екатеринбурге под угрозой срыва оказались съемки проекта телеканала Discovery «Неизвестная экспедиция», посвященного гибели группы Игоря Дятлова 1959 году. Об этом сообщил уральский продюсер Дмитрий Артемьев, помогающий американцам в работе над проектом.

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«На 14 февраля были запланированы съемки сцен с актерами, на роли дятловцев были приглашены артисты театра драмы, — поведал продюсер. — Мы провели с ними кастинги, примерку. Они все были согласны: 14 февраля у них был свободный день».

Согласно Артемьеву, сложности возникли из-за того, что на тот же день директор театра Алексей Бадаев назначил собрание труппы, обязав быть на нем всех сотрудников.

«Как мне сообщила его помощница, он настроен очень категорично: никого не отпускает», — пояснил Дмитрий.

О причинах подобного решения Бадаева на данный момент не сообщается. По информации Ura.ru, он не ответил на звонок журналистов, а также проигнорировал высланное ими по электронной почте письмо.

«Я не уполномочена давать комментарии, звоните завтра», — заявила в свою очередь помощница директора.

В начале февраля СМИ сообщили о том, что телеканал Discovery снимет на Урале одну из серий своего шоу «Неизвестная экспедиция», посвященного загадкам мировой истории. Темой выпуска должна была стать окутанная тайной гибель тургруппы под предводительством Игоря Дятлова на склоне горы Холатчахль («Гора мертвецов») на Северном Урале.

По информации прессы, ради съемок передачи в Россию прибыли двое ведущих шоу. 6 февраля они должны были отправиться в Ивдель, находящийся в 128 км от печально известного перевала. Предполагалось, что на самом месте гибели дятловцев снимут исключительно панорамные кадры, тогда как основная часть работы над выпуском пройдет уже под Екатеринбургом. На роли погибших туристов при этом изначально планировалось пригласить артистов местных театров.

В общей сложности авторы «Неизвестной экспедиции» рассчитывали создать 13 эпизодов передачи, которые рассказали бы о подготовке к походу, его начале, многочисленных версиях гибели группы и, наконец, поисковых операциях.

Ранее одна из главных загадок 20-го века стала темой нескольких выпусков ток-шоу «Пусть говорят». В эфире передачи тогда среди прочих выступил писатель и исследователь Олег Архипов, который подробно рассказал об архиве следователя Владимира Коротаева, занимавшегося уголовным делом по факту гибели тургруппы в 1959 году.

По словам Архипова, в архиве была обнаружена записка от прокурора Василия Темпалова, которая, собственно, и стала одним из поводов недавней всеобщей шумихи вокруг давней трагедии, а также возобновления интереса к событиям со стороны прокуратуры. В ней правоохранитель говорит о смерти туристов как о свершившемся и известном ему факте. В записке при этом несколько раз фигурирует дата 15 февраля 1959 года — хотя разорванная палатка, по официальным данным, была обнаружена поисковиками 26 февраля, а трупы — 27-го.

На шоу также выступил Анатолий Степочкин, водитель тягача в тех краях, где 60 лет назад погибла тургруппа. По утверждениям мужчины, в то время он встретил представителя народа манси, который поведал ему шокирующую историю о девяти туристах, осквернивших святое место, находившееся в пещере, куда жители приносили свои жертвоприношения.

«Туристы разграбили наше святое место. Шаманы узнали об этом, собрали охотников и выследили их. Когда [предположительно участники группы Дятлова] легли спать, они подошли к палатке и пустили дурман <...> Через какое-то время их всех убили, — процитировал одного из местных Анатолий. — Раз сделали нам зло — мы и ответили злом».

Другие гости студии, впрочем, версию водителя не поддержали.Так, ведущий шоу Дмитрий Борисов напомнил, что причастность народа манси к трагедии в ночь на 2 февраля 1959 года ранее не раз выдвигалась следствием, но была признана недействительной.

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей в указанную дату получено не было. Впоследствии была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили тела погибших при странных обстоятельствах туристов.