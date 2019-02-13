«Держи вора!» Почему Собчак обматерила журналиста

Ксения Собчак в резкой форме ответила на обвинения телеведущего Вячеслава Манучарова в плагиате. Манучаров заявил в своем инстаграме, что одна из рубрик нового шоу «Осторожно, Собчак!» заимствована из его шоу «Эмпатия Манучи». Используя нецензурную лексику, знаменитость, в свою очередь, обвинила в воровстве его.

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«Во-первых, я даже не знала о существовании этого прекрасного формата. Хотя вообще «мануча» в пижаме, в постели с Николаем Цискаридзе например выглядит интересно и убедительно, и для определенной аудитории это может заменить просмотр некоторых запрещенных в России интернет-каналов», — съехидничала в своем инстаграме Собчак, намекнув на ориентацию журналиста.

— «Главная наглость в том, что громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор, которого хоть благодаря этому моему посту сейчас кто-то посмотрит».

Матом указав обидчику на то, что он украл формат программы, Собчак разместила ссылку на передачу Евгения Додолева. Именно он, по мнению несостоявшегося президента России, изобрел формат интервью в кровати.

«Внимание! Сам Манучаров [своровал] не то, что карты, а всю идею своей программы вот отсюда, но Вульф безмолвствует», — не осталась голословной Собчак.

Суть претензий журналиста состояла в идее с картами. Ведущий предлагает гостю ответить на вопрос, выбрав одну из двух карт с фотографией известной персоны, или описать, какие ассоциации вызывает у него та или иная персона. В качестве доказательства своих слов Вячеслав выложил коллаж с кадрами из двух шоу и обратился к телеведущей.

«Дорогая Ксения, куда можно подъехать за авторскими отчислениями? А вообще, согласен с вами, идея с картами очень крутая! У нас таких еще много, поэтому внимательно смотрите новые выпуски «Эмпатии Манучи». Может, еще что-нибудь приглянется», — написал он.

В недавнем выпуске «Осторожно, Собчак!» гостями ведущей стали Семен Слепаков и Михаил Галустян. В рубрике с картами ведущая предложила им выбрать, кого они считают главным по юмору — Сергея Светлакова или Гарика Мартиросяна. По мнению Галустяна, главнее Мартиросян, а Светлаков смешнее, Слепаков тоже выбрал Гарика.

В предыдущем выпуске своего шоу Ксения пообщалась с футболистом Федором Смоловым. К слову, скандал, развернувшийся вокруг частной жизни журналистки, многие называют пиар-ходом для привлечения внимания к передаче и к деятельности режиссера Константина Богомолова.

Несколько дней назад передавалось, что супругу актера Максима Виторгана заметили на модной парижской выставке в компании режиссера Константина Богомолова, которого в прессе считают возможным любовником телезвезды.

По словам одной из посетительниц арт-проекта DAU, рассказавшей о совместном походе на мероприятие Собчак и Богомолова, подтвердить слова фотографиями она не может — при входе на выставку у нее забрали мобильный телефон.

«Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней — Богомолов. И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники», — цитирует женщину «СтарХит».

Ранее в СМИ часто звучала информация о том, что возможные любовники выходили вместе в свет. Так, в декабре 2018 года они побывали на светской премьере и «даже не прятались от журналистов». К тому же, предполагаемая пара была замечена в Вене.

В середине января, разгорелся настоящий скандал вокруг режиссера, телеведущей и ее супруга Виторгана. В сети появилось видео, на котором Максим ввязался в драку с предполагаемым любовником Ксении у кафе прямо в центре Москвы.

Позже факт драки косвенно подтвердил режиссер, сообщивший поклонникам в соцесетях о переломе носа.

«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — написал Константин.