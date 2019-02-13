На что идти в кино: «Алита», «Айка» и другие премьеры недели

«Алита: Боевой ангел» («Alita: Battle Angel»); Роберт Родригес

На этой неделе в российский прокат наконец-таки выходит «Алита: Боевой ангел» — пожалуй, один из главных и самых ожидаемых блокбастеров года, снятый по сценарию легендарного Джеймса Кэмерона. Согласно сюжету, гениальный ученый («оскароносный» Кристоф Вальц) находит на свалке поврежденного киборга Алиту (Роза Салазар), которая не помнит ничего из своей прошлой жизни, помимо боевых приемов. Героиня, несмотря на всю кроющуюся в ней мощь, в большинстве своем ведет себя как обычная девушка — в частности, даже заводит романтические отношения. Примечательно, что Кэмерон намеревался самостоятельно экранизировать знаменитую мангу «Боевой ангел» еще 15 лет назад, однако из-за съемок второй части «Аватара» режиссерское кресло в итоге пришлось уступить Роберту Родригесу.

«Громкая связь» — российский ремейк итальянской комедии «Идеальные незнакомцы», ставшей абсолютным мировым хитом. Картина отличается внушительным актерским составом — к участникам «Квартета И» в ней присоединились Ирина Горбачева, ранее уже работавшая с Алексеем Нужным в неплохой романтической комедии «Я худею», а также Мария Миронова, дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Главным преимуществом завтрашней премьеры видится оригинальный сценарий, из-за которого, собственно, первоисточник и добился грандиозного успеха. Собравшись в загородном доме, друзья решают развлечься лишь с виду безобидной игрой (которая, естественно, оборачивается для них серьезными последствиями): по ее правилам, участники обязаны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи.

«Айка»; Сергей Дворцевой

Драматический фильм-сенсация прошлогоднего Каннского кинофестиваля «Айка», созданный российско-казахстанским режиссером Сергеем Дворцевым, был максимально близок к попаданию в число номинантов на получение «Оскара» в номинации «Лучшая иностранная лента», но в итоге — к огромному сожалению — все-таки не сумел оказаться в заветной пятерке. Действие картины разворачивается в современной Москве и сосредоточено на молодой эмигрантке из Киргизии, которой приходится пройти через множество трудностей, чтобы устроить свою жизнь. Над производством ленты трудились кинематографисты России, Казахстана, Польши, Германии и Китая. Особый же успех проект принес исполнительнице главной роли Самал Еслямовой — за свою игру в творении Дворцевого уроженка Петропавловска была удостоена главного женского приза Канн, а также получила звание «Заслуженная артистка Казахстана».

«Капернаум» («Capharnaüm»); Надин Лабаки

В отличие от «Айки» «Капернаум», работа ливанской постановщицы Надин Лабаки, своей номинации на «Оскар» успешно дождался (получить саму статуэтку, правда, у ленты очень мало шансов, за что стоит «поблагодарить» Альфонсо Куарона с его фильмом «Рома»). Авторская картина расскажет о 12-летнем жителе Бейрута по имени Зейн из бедной многодетной семьи. Он нелегально работает, следит за младшими братьями и сестрами и втайне мечтает об эмиграции в Швецию. Грезам Зейна, впрочем, не суждено сбыться: он оказывается в тюрьме и подает в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь. Мировая премьера «Капернаума» состоялась на Каннском фестивале в прошлом году, где лента получила приз жюри.

«Тетрадь дружбы Нацумэ» («Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu»); Такахиро Омори и Хидэки Ито

Полнометражная экранизация знаменитой одноименной манги Юки Мидорикавы, обретшей популярность благодаря многосерийной аниме-адаптации, которая выходила на экраны с 2008-го по 2017 год. Проект Такахиро Омори и Хидэки Ито повествует историю удивительного подростка Такаси Нацумэ, способного видеть и контактировать с фантастическими духами, живущими среди людей. Помогают Такаси на его нелегком жизненном пути умилительный кот-телохранитель, а также магическая «тетрадь дружбы», в которой, собственно, и сокрыта главное волшебство ленты.

«Святая Агата» («St. Agatha»); Даррен Линн Боусман

Новый фильм Даррена Линна Боусмана, создателя второй, третьей и четвертой частей той самой «Пилы» — современный хоррор в классическом понимании этого слова. В центре сюжета здесь молодая авантюристка Мэри, путешествующая по США 1950-х годов в поисках легкой наживы, — когда девушка осознает, что забеременела, она решает на время укрыться в женском монастыре. А женские монастыри в фильмах ужасов, как известно, это худшее из всех возможных мест, где только можно укрыться.