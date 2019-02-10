Мультик про «Лего» и суровый «Снегоуборщик»: что смотрят в США

На этой неделе в западном прокате стартовали сразу четыре фильма, самым успешным из которых в финансовом плане стал «Лего фильм 2» — ему удалось собрать $34,4 млн. Тем не менее, это оказалось гораздо меньше прогнозируемых экспертами $50-55 млн сборов в первый уикенд проката ленты, имеющей более 4200 копий. При этом в сравнении с первой частью мультика его сиквел в дебютные выходные заработал в два раза меньше.

Второй после «Лего фильма 2» оказалась романтическая комедия «Чего хотят мужчины». В первый уикенд картина заработала $19 млн, тем самым подтвердив ожидания аналитиков, которые прогнозировали сборы в районе $20 млн. Эта лента является обратным ремейком знаменитой мелодрамы «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном, которая, к слову, в свои первые выходные в далеком 2000 году заработала $33,5 млн, что для тех времен было невероятно много.

На третьем месте с $10,8 млн сборов финишировала очередная премьера — боевик «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном, рассказывающий о мужчине, который мстит наркоторговцам за убийство его сына. Часть жуткой истории о некогда примерном семьянине, который в поисках справедливости начинает хладнокровно убивать бандитов, в течение четырех недель снималась в горах Фортресс в канадской провинции Альберта на высоте 2500 метров.

В свой пятый уикенд комедийная драма «1+1: Голливудская история» заработала $7,2 млн и опустилась на четвертое место. При этом всего неделю назад американская адаптация популярной французской ленты «1+1» была в этом рейтинге второй.

На пятом месте расположился триллер «Стекло» американо-индийского режиссера М. Найта Шьямалана. В минувший уикенд касса кроссовера «Сплита» и «Неуязвимого» пополнилась на $6,4 млн, а в общей сложности за четыре недели сборы фантастической картины составили $98,5 млн.

Последняя премьера недели — американо-гонконгский хоррор «Омен: Перерождение» — стартовал с $6 млн сборов. В основе фильма лежит страшная история о маленьком мальчике, которым управляет нечто сверхъестественное, и об ужасных переживаниях его молодой матери.

В первой десятке рейтинга на 12-й неделе проката продолжает держаться один из фаворитов на премию «Оскар» фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фарелли. В этот раз история о путешествии вышибалы в исполнении Вигго Мортенсена и чернокожего джазового музыканта заработала около $3,6 млн.

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По итогам церемонии вручения премии «Золотой глобус» драма «Зеленая книга» победила в номинациях «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий».

Постепенно рассеивается интерес зрителей к «Аквамену» — на восьмой неделе проката он опустился на восьмую строчку, собрав $3,3 млн. Лента Джеймса Вана, порадовавшая зрителей яркими спецэффектами и суперзвездным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), уже успела войти в топ-50 самых кассовых фильмов в истории кинематографа и стать главным в плане выручки проектом DCEU-вселенной. В общей сложности к настоящему моменту «Аквамен» собрал в США более $328,5 млн, а выручка по всему миру уже давно перевалила за $1 млрд.

По итогам прошедшего уикенда гениальный мультфильм «Человек-паук: через вселенные» собрал $3 млн и финишировал на девятом месте. Картина, получившая в этом году «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм, является главным претендентом на «Оскар» в аналогичной номинации.

На второй неделе проката триллер «Мисс Пуля» оказался на последнем месте рейтинга, собрав $2,7 млн. В ленте Кэтрин Хардвик рассказывается об участнице конкурса красоты, которая становится свидетельницей жестокой бандитской расправы и попадает в руки наркобарона. Харизматичный бандит использует красавицу как приманку в своих незаконных делах.