Спикер Конгресса и Тим Кук: кого заметили на пре-пати «Грэмми»

Накануне церемонии вручения главной музыкальной премии «Грэмми» в Беверли-Хиллз отгремела масштабная пре-пати, организованная продюсером и президентом лейбла Columbia Records Клайвом Дэвисом. Помимо участников предстоящего мероприятия, на вечеринке присутствовали все руководители главных звукозаписывающих компаний Америки. Но главным объектом внимания гостей стало появление председателя палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Американский политик-демократ, которая уже несколько раз присутствовала на этом ежегодном мероприятии, села за стол рядом со сценой. В своей вступительной речи 86-летний Клайв Дэвис несколько раз выражал свое признание по отношению к Пелоси и благодарил ее за визит.

Оценивая Нэнси как «самого высокопоставленного представителя женского пола» в истории США, Дэвис отметил, что ее статус «еще более важен» в нынешних условиях — на это заявление зал ответил продолжительными овациями.

После Пелоси Дэвис поприветствовал американскую актрису и певицу Барбру Стрейзанд, отметив ее фантастические успехи в роли композитора, режиссера, продюсера и политического активиста. Кроме того, Стрейзанд является обладательницей как кинематографических, так и музыкальных наград — двух «Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премий «Золотой глобус», «Эмми» и «Грэмми». Мужа Барбары актера Джеймса Бролина, сопровождавшего супругу, присутствующие также одарили аплодисментами.

Организатором была отмечена еще одна важная гостья — канадская певица и автор песен Джони Митчелл, названная на церемонии вручения «Грэмми» в 2002 году «одной из самых важных исполнительниц рок-эры».

Вечеринка Клайва Дэвиса уже давно считается одним из крупнейших событий уик-энда перед церемонией вручения «Грэмми». В минувшей пре-пати приняли участие такие музыканты и актеры, как Фаррелл Уильямс, Джони Митчелл, Смоки Робинсон, Бек, Робби Робертсон, Дион Уорвик, Чарли Пут, Трэвис Скотт, Флорида Джорджия Лайн и Брэнди Карлайл.

На вечеринке также присутствовали руководители Apple Тим Кук и Эдди Кью, Тед Сарандос из Netflix, бывший генеральный директор Warner Bros. Боб Дейли, известный дизайнер Кельвин Кляйн, баскетболист Шакил О'Нил и американская телезвезда Кейтлин Дженнер.

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» пройдет в ночь на 11 февраля по московскому времени в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе. Право на участие в процессе номинирования и награждения имеют лучшие исполнители, композиции и записи последнего условного года — в этот раз он исчисляется с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018-го.

В этом году руководство премии впервые увеличило число номинантов в основных категориях с пяти до восьми — по мнению журнала Billboard, это решение позволяет открыть возможность для участия в борьбе за награды большему числу талантливых музыкантов.

Незадолго до церемонии молодая поп-звезда Ариана Гранде, которая должна была принять участие в номинации «Лучший поп-альбом», объявила руководству «Грэмми» бойкот и отказалась присутствовать на мероприятии.

У 25-летней певицы возникли разногласия с продюсерами премии, которые не разрешили ей исполнить сингл «7 Rings» из ее альбома «Thank U, Next», который вышел за два дня до церемонии. При этом по всему Лос-Анджелесу висели билборды с рекламой «Грэмми», на которых была изображена Ариана.

Продюсер премии Кен Эрлих озвучил свою версию причины отказа певицы выступать на мероприятии: он рассказал, что она просто не успела подготовиться к шоу.

В ответ на эти слова оскорбленная Гранде написала в твиттере, что Эрлих ее оболгал.

«Я молчала, но теперь вы лжете обо мне. Я могу подготовить концерт за одну ночь, и вы знаете это, Кен. Но вы подавляли мое творчество и самовыражение, поэтому я и решила не петь», — заявила певица и пожелала продюсеру устроить шоу так, как он пожелает.