«Азарт, драйв и эйфория»: Захарова о переписке с Михалковым

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что состоит в «фантастической переписке» с режиссером Никитой Михалковым. О том, что общение с мэтром приносит ей «нереальное удовольствие», она рассказала в интервью «Российской газете». Кстати, пара ведет переписку в необычной стихотворной форме.

«Я хочу открыть тайну, что у нас фантастическая переписка в стихотворной форме с Никитой Михалковым. Фантастическая! Это такое нереальное удовольствие с ним переписываться. У нас смски четверостишьями. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория», — поделилась Захарова.

После эмоционального признания Член Коллегии МИД покопалась в телефоне и нашла одно из последних сообщений, адресованных Михалкову.

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«Тебе без повода хочу сказать: // Сегодня солнце, небо ясно. // А был бы дождь, метель опять — // Мне все равно, ведь жизнь прекрасна», — процитировала Захарова свои жизнеутверждающие строки.

Свободное от профессиональной занятости время дипломат посвящает написанию стихотворений. Помимо творчества «для души», она пишет тексты песен для популярных отечественных исполнителей.

Композиция «Верните память», написанная Захаровой совместно с Марал Якишевой, посвящена российским военным, погибшим во время боевых действий в Сирии. В записи этой песни принимал участие Максим Фадеев — он же предложил попробовать в качестве исполнительницы Наргиз Закирову. Премьера композиции состоялась в июне 2017 года на открытии Московского международного кинофестиваля.

Спустя несколько дней на закрытии фестиваля певец Александр Коган представил песню «Я ищу тебя», текст которой написала Мария Захарова в соавторстве с исполнителем. Автором музыки стал Виктор Дробыш. Презентовать свои произведения в ходе кинофестиваля Захарову убедил Никита Михалков.

Представитель МИД рассказала, что занимается «стихоплетством» с детства, но во время студенчества посчитала это увлечение лишним и отбросила на второй план. Карьера в дипломатическом ведомстве была в приоритете, и она почти не прикасалась к своему хобби, но толчком к возобновлению написания стихотворений стало трагическое событие.

«Когда умерла бабушка в 2013 году, эмоциям необходим был выход. Очень хорошо помню этот момент. Я обедала в «мидовской» столовой, и вдруг пришли строки, и я чуть ли не на салфетке их записала», — рассказала Захарова.

С тех пор, по ее словам, она начала черпать вдохновение из любых своих эмоций и фиксировать мысли на бумаге. Она отметила, что никак не пытается проявить себя через строки, и назвала свое увлечение «эмоциональной реакцией на то, что происходит вокруг».

«Для меня стихотворение — это Пушкин, Ахматова, Высоцкий. Это стихи. А у меня так, тексты, которые приходят на какой-то сильной эмоциональной волне», — скромничает Мария.

Представитель МИД добавила, что не нуждается в профессиональной оценке своих произведений, потому что сама не является поэтом и пишет для души.

«Это то же самое, что я еду на роликах, а вы бы меня спросили: тебе важно мнение Татьяны Тарасовой о том, как ты катаешься на роликах? Ну, о чем мы говорим. Мне важно мнение Татьяны Тарасовой по целому ряду вопросов: от оценки выступления спортсменов до ее гражданской позиции. Но то, как я катаюсь на роликах, дело исключительно любительское», — заключила Захарова.

Ранее у Марии Захаровой произошел спор с главой Роснано Анатолием Чубайсом. Когда он заявил, что Россия является бедной и энергорасточительной страной, Захарова опровергла эти слова и подчеркнула, что наша страна — «богатейшая».

Она в лоб спросила у Чубайса, что он сделал для борьбы с бедностью, и напомнила, что он «десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности».