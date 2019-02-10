«Клоун и наркоман»: Зеленского направили к врачу

Бывшие участники боевых действий на Донбассе публично обвинили шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского в употреблении наркотических веществ. Инцидент произошел во Львове — артист посетил город в рамках гастрольного тура юмористического шоу «Вечерний квартал». Видеоролик, на котором Зеленский на повышенных тонах беседует с ветеранами АТО, опубликовал телеканал «112 Украина».

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Когда шоумен пытался проникнуть в здание львовского Дворца культуры, активисты окружили мужчину плотным кольцом. Раздраженный Зеленский спросил, сколько раз эти люди сами бывали в Донбассе, и спровоцировал этим вопросом возмущенную реакцию.

«Я воевал с 2014 года, а ты?», «Сколько раз ты сам был на Донбассе?», » Вставай на лыжи и уезжай», — кричали ветераны.

Тот в ответ заявил, что не раз бывал в регионе и считает его истинно украинской землей.

«Крым наш, украинский, вы что? Крым — Украина, Донбасс — Украина. Как может быть иначе?» — сказал Зеленский.

Этот ответ не удовлетворил присутствующих, один из которых вдруг начал обвинять кандидата в президенты в употреблении наркотических веществ. Это заявление возмутило политика, и он сказал, что готов провериться у медиков на наличие наркотиков в крови на глазах у обвинителя.

«Вызывайте врача. Львовяне, слава Украине! Спасибо вам за все. Приходите к нам. У нас концерт», — таким образом Зеленский попытался разрядить обстановку, пока человек из толпы звонил врачу.

Когда один из военных спросил, считает ли актер русских своими братьями, его ответ был коротким.

«Россияне для нас не братья», — отрезал новоиспеченный политик.

Тем не менее, его проводили выкриками «наркоман» и «клоун Коломойского». Несмотря на препятствия, ему все-таки удалось протиснуться в помещение Дома культуры.

Зеленский, являющийся уроженцем Днепропетровской области, был официально зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы Украины в конце января. Тот факт, что шоумен не проживал на территории страны беспрерывно в течение последних 10 лет, не помешал ему беспрепятственно выдвинуться от своей партии «Слуга народа», пройти регистрацию и даже лидировать в президентской гонке по итогам опросов первого месяца. Социологические исследования группы «Рейтинг» показали, что по состоянию на 31 января поддержать артиста на выборах были готовы около 19% избирателей. Эта цифра обеспечила 41-летнему основателю «Студии Квартал 95» первое место в рейтинге доверия граждан, которые уже определились с выбором.

Бывшему премьер-министры Украины Юлии Тимошенко по итогам января симпатизировали около 18,2% украинцев. Действующий президент страны оказался только на третьем месте, набрав 15,1% предварительных голосов в рамках соц-опроса. В первую пятерку также вошел глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко с 10% поддержавших его граждан и бывший министр обороны Анатолий Гриценко, набравший 8,5% голосов.

По словам политологов, самые большие шансы на прохождение во второй тур имеют Тимошенко, Зеленский и Порошенко.

Специалист Михаил Погребинский в эфире НСН подтвердил эту теорию.

«Вот, сейчас будет избирательная кампания, которая покажет, кто из них будет иметь больше шансов пройти во второй тур», — заявил Погребинский.

Другой политолог, Владимир Корнилов, предположил, что у звезды сериала «Слуга народа» на самом деле не так много шансов на победу в выборах.

«Я бы не делал выводов из одного опроса, а посмотрел бы на остальные рейтинги и тенденции. В принципе, мы понимаем, что существуют структуры, которые работают над тем, чтобы во второй тур попали Тимошенко и Зеленский», — сказал Корнилов.

Он добавил, что в опросах не учитывается объем силового ресурса, который может подключить Порошенко: к его предварительным 15% голосов можно смело накинуть еще 5-6%, что не оставит Зеленскому шансов. Также политолог заявил, что народу может не понравиться, что за шоуменом стоит олигарх Игорь Коломойский.