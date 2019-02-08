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Живые мертвецы: о чем будет «Кладбище домашних животных»

Опубликован новый трейлер хоррора «Кладбище домашних животных»

Вышел расширенный трейлер экранизации бестселлера «короля ужасов» Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Одну из главных ролей в картине исполнит двукратный номинант на «Оскар» Джон Литгоу. Фильм будет несколько отличаться по сюжету от оригинала, что вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников писателя.

Киностудия Paramount Pictures опубликовала второй трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Судя по кадрам, представленным в свежем ролике, новая адаптация будет содержать неожиданный сюжетный ход, которого не было в первоисточнике. В трейлере показано, что вслед за любимцем семейства Крид котом Черчиллем второй жертвой становится не маленький мальчик Гэдж, как было в романе, а его старшая сестра Элли. Таким образом, приоткрыв тайну сюжета картины, создатели задали много новых вопросов.

Такое существенное изменение в повествовании вызвало весьма неоднозначную реакцию поклонников романа «короля ужасов».

В частности, многие пользователи в комментариях выразили свое негодование и обвинили создателей нового «Кладбища» в том, что им «не хватило смелости» воплотить на экране смерть младенца, описанную Кингом. Однако, к отступлениям — и куда более серьезным — от оригинальных текстов Стивена Кинга его фанатам не привыкать.

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Роман Кинга рассказывает о семье, переехавшей в дом неподалеку от местного кладбища домашних животных. Когда похороненный там кот возвращается домой, они понимают, что аналогичным способом к своим близким возвращаются и люди.

Обновленная киноверсия «Кладбища домашних животных» выйдет ровно спустя 30 лет после первой экранизации. Увидеть ее на больших экранах зрители смогут уже в апреле этого года.

Режиссерами хоррора стали Деннис Уидмайер и Кевин Колш — известные авторы в жанре инди-хоррора. Роли основных персонажей исполнили двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Литгоу, Джон Эми Саймец, а также австралийский актер и продюсер Джейсон Кларк. Работой над сценарием занимались Дэйв Кайганич и Джеффри Бюхлер.

За новую экранизацию популярной книги студия Paramount Pictures взялась после оглушительного успеха другой адаптации Кинга — хоррора «Оно», который собрал более $666 млн в прокате.

Одно время на режиссерское кресло нового фильма даже рассматривали поставившего «Оно» Андреса Мускетти. Но прежде чем приступать к съемкам «Кладбища домашних животных», постановщику предстояло завершить вторую часть своего хита, что не позволило ему взяться за новый проект.

Желание выступить режиссером изъявлял и обладатель премии «Оскар» Гильермо дель Торо. На своей странице в твиттере он писал, что с большим удовольствием экранизировал бы роман.

«Книга дня: «Кладбище домашних животных». Неумолимо мрачная и эмоциональная. Увлекательное чтение. Убил бы, чтобы снять по ней фильм», — писал режиссер.

Впрочем, по неизвестным причинам мексиканский режиссер так и не приступил к созданию картины, и студия отдала проект Колшу и Уидмайеру.

Любопытно, что созданию одноименного фильма 1989 года предшествовала аналогичная история с поиском режиссера.

Так, первоначально ленту собирался ставить мэтр жанра Джордж Ромеро, известный по своим легендарным зомби-фильмам, но подготовительный период затянулся. Начало съемок было отложено, после чего Ромеро покинул проект.

Занять его место предложили известному мастеру по спецэффектам и гриму Тому Савини. Однако, он не согласился на условия продюсеров. Тогда режиссерское кресло заняла известная клипмейкер Мэри Ламберт, в послужном списке которой на тот момент значился ряд успешных видео для Мадонны и полнометражный дебют «Сиеста». Ее экранизация стала успешной, и при бюджете $11,5 млн картина смогла собрать в кинотеатре более $57 млн.

Роман «Кладбище домашних дивотных» вышел в свет в 1983 году. Три год спустя творение Стивена Кинга было номинировано на Всемирная премию фэнтези за лучший роман. Помимо двух экранизаций книга была также адаптирована для радиопостановки.