Живые мертвецы: о чем будет «Кладбище домашних животных»

Киностудия Paramount Pictures опубликовала второй трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Судя по кадрам, представленным в свежем ролике, новая адаптация будет содержать неожиданный сюжетный ход, которого не было в первоисточнике. В трейлере показано, что вслед за любимцем семейства Крид котом Черчиллем второй жертвой становится не маленький мальчик Гэдж, как было в романе, а его старшая сестра Элли. Таким образом, приоткрыв тайну сюжета картины, создатели задали много новых вопросов.

Такое существенное изменение в повествовании вызвало весьма неоднозначную реакцию поклонников романа «короля ужасов».

В частности, многие пользователи в комментариях выразили свое негодование и обвинили создателей нового «Кладбища» в том, что им «не хватило смелости» воплотить на экране смерть младенца, описанную Кингом. Однако, к отступлениям — и куда более серьезным — от оригинальных текстов Стивена Кинга его фанатам не привыкать.

Реклама

Роман Кинга рассказывает о семье, переехавшей в дом неподалеку от местного кладбища домашних животных. Когда похороненный там кот возвращается домой, они понимают, что аналогичным способом к своим близким возвращаются и люди.

Обновленная киноверсия «Кладбища домашних животных» выйдет ровно спустя 30 лет после первой экранизации. Увидеть ее на больших экранах зрители смогут уже в апреле этого года.

Режиссерами хоррора стали Деннис Уидмайер и Кевин Колш — известные авторы в жанре инди-хоррора. Роли основных персонажей исполнили двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Литгоу, Джон Эми Саймец, а также австралийский актер и продюсер Джейсон Кларк. Работой над сценарием занимались Дэйв Кайганич и Джеффри Бюхлер.

За новую экранизацию популярной книги студия Paramount Pictures взялась после оглушительного успеха другой адаптации Кинга — хоррора «Оно», который собрал более $666 млн в прокате.

Одно время на режиссерское кресло нового фильма даже рассматривали поставившего «Оно» Андреса Мускетти. Но прежде чем приступать к съемкам «Кладбища домашних животных», постановщику предстояло завершить вторую часть своего хита, что не позволило ему взяться за новый проект.

Желание выступить режиссером изъявлял и обладатель премии «Оскар» Гильермо дель Торо. На своей странице в твиттере он писал, что с большим удовольствием экранизировал бы роман.

«Книга дня: «Кладбище домашних животных». Неумолимо мрачная и эмоциональная. Увлекательное чтение. Убил бы, чтобы снять по ней фильм», — писал режиссер.

Book of the Day: PET SEMATARY by Stephen King. Unrelentingly dark and emotional. Compulsive reading. Would kill to make it on film. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 16 октября 2015 г.

Впрочем, по неизвестным причинам мексиканский режиссер так и не приступил к созданию картины, и студия отдала проект Колшу и Уидмайеру.

Любопытно, что созданию одноименного фильма 1989 года предшествовала аналогичная история с поиском режиссера.

Так, первоначально ленту собирался ставить мэтр жанра Джордж Ромеро, известный по своим легендарным зомби-фильмам, но подготовительный период затянулся. Начало съемок было отложено, после чего Ромеро покинул проект.

Занять его место предложили известному мастеру по спецэффектам и гриму Тому Савини. Однако, он не согласился на условия продюсеров. Тогда режиссерское кресло заняла известная клипмейкер Мэри Ламберт, в послужном списке которой на тот момент значился ряд успешных видео для Мадонны и полнометражный дебют «Сиеста». Ее экранизация стала успешной, и при бюджете $11,5 млн картина смогла собрать в кинотеатре более $57 млн.

Роман «Кладбище домашних дивотных» вышел в свет в 1983 году. Три год спустя творение Стивена Кинга было номинировано на Всемирная премию фэнтези за лучший роман. Помимо двух экранизаций книга была также адаптирована для радиопостановки.