Скрытая угроза: Боярский и Ярмольник испугали Киев

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщил на своем сайте о решении приостановить трансляцию телеканала «Наше любимое кино», в эфире которого транслировались советские и российские фильмы.

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«Основанием стали неоднократные нарушения отечественного законодательства по трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности», — говорится в тексте сообщения.

Среди актеров, которые, по мнению членов нацсовета, представляют угрозу безопасности Украины — Людмила Чурсина, Олег Табаков, Наталья Бондарчук, Михаил Боярский, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт и другие.

Решение о приостановке было принято в ходе заседания руководства ведомства 7 февраля.

«Предложено принять решение об ограничении трансляции телеканала «Наше любимое кино» на шесть месяцев, выполнить норму закона, привести деятельность канала в порядок», — приводит ТАСС слова главы Нацсовета Юрия Артеменко.

Представители регулятора отметили, что в течение 2018 года неоднократно получали жалобы со стороны украинцев на демонстрацию в эфире телеканала лиц, которые внесены в черный список.

«И дистрибьютор, и владелец были предупреждены о возможных последствиях противоправной демонстрации аудиовизуальных произведений, которые противоречат требованиям действующего законодательства Украины», — отметили в нацсовете.

Сообщается, что во время заседания, на котором было принято решение о приостановке трансляции, представитель самого телеканала попросил об отсрочке. Он отметил, что нарушения законодательства не было, так как речь идет о советских фильмах, в то время как по законодательству запрет распространяется на картины с актерами из черного списка, которые вышли после 1991 года.

Комментируя это положение законодательства, член нацсовета Сергей Костинский указал на прецедент, когда к украинскому телеканалу были применены санкции за демонстрацию фильмов с актерами из «черного списка», снятых до 1991 года.

«Мы применили санкции, и теперь ни один украинский телеканал не показывает ни советские, ни российские фильмы с участием этих лиц», — сказал он.

Костинский подчеркнул, что считает такой подход верным и по отношению к зарубежным телеканалам. Его позицию поддержала также заместитель председателя совета Ульяна Фещук.

«Таким образом, национальный совет на шесть месяцев запретил ретрансляцию на Украине иностранной программы «Наше любимое кино». Срок запрета начинается с даты обнародования решения регулятора», — подытожила украинская сторона.

В середине января государственное агентство Украины по вопросам кино отчиталось о том, что за 2018 год к демонстрации на территории страны были запрещены 139 фильмов и сериалов, в работе над которыми принимала участие Россия.

С 2015 года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым был введен запрет на показ кино- и телепродукции, содержащей «пропаганду российских силовых структур». Также в черный список попала вся кинопродукция, произведенная в России после 2014 года.

Запрет на упоминание имен конкретных россиян порой приводит к курьезам, среди которых — запрет на распространение на Украине книги советского писателя Сергея Довлатова из-за упоминания в предисловии российского актера Сергея Безрукова.

Представители комитета в свою очередь назвали подобные ситуации «типичными провокациями в условиях гибридной войны».

Всего за 2018 год госкомтелерадио Украины выдало 97 документов, отказывающих во ввозе на территорию страны 477 тысяч изданий из-за якобы содержащихся в них антиукраинских материалов. Общая сумма штрафов за нарушение правил распространения книгоиздательской продукции в стране составила более 2,3 млн рублей.

Ранее Боярский рассказал о семейной жизни с народной артисткой страны Ларисой Луппиан, в браке с которой состоит уже более 40 лет. По мнению мужчины, жена без него не проживет и секунды.