«Печальная ситуация»: Кличко отобрал дочь у экс-возлюбленной

Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко отобрал родную дочь Кайю-Евдокию у американской актрисы Хайден Панеттьери, долгое время являвшейся его гражданской женой. Согласно источнику, близкому к семье 29-летней артистки, на подобный шаг 42-летний украинец, в позапрошлом году повесивший боксерские перчатки на гвоздь, решился из-за безответственности бывшей возлюбленной.

«Хайден давно не видела дочь, — поведал осведомитель. — Она уверена, что девочке сейчас не стоит жить с ней, и это не лучшим образом сказывается на ребенке. Печальная ситуация».

Как известно, Кличко познакомился с Панеттьери еще в начале нулевых — и уже вскоре у селебрити завязался роман. В официальных отношениях пара состояла с 2011-го и вплоть по август 2018 года, когда стало известно об их расставании. По информации СМИ, инициатором разрыва стала именно Хайден, которую незадолго до этого видели в компании неизвестного мужчины. Бывшие возлюбленные при этом якобы решили не сжигать все мосты, оставшись друзьями.

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Кайя-Евдокия, появившаяся на свет в 2014-м, после расставания родителей осталась жить с матерью, однако та, согласно СМИ, не прикладывала должных усилий для воспитания девочки — в том числе и по причине бурного романа с начинающим актером Брайаном Хикерсоном, которого не взлюбили близкие Хайден, считающие, что ровесник девушки является обычным альфонсом.

По мнению поклонников артистки, отношения с Хекерсоном пагубно сказываются не только на ее дочери, но и на самой Панеттьери. В частности, актриса в ходе романа с Брайаном пристрастилась к алкоголю, а также стала нередкой гостьей светских хроник, показав себя не с лучшей стороны.

Что касается самого Кличко, то еще в минувшем октябре в прессе писали про его роман с абсолютной чемпионкой мира по боксу Сесилией Брекхус. Подобный вывод журналисты сделали по итогам недавнего конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), на котором Владимир был замечен в компании 37-летней спортсменки, выступающей под флагом Норвегии, но родившейся в Колумбии: предполагаемые любовники, по словам очевидцев, не отходили друг от друга на протяжении всего вечера, причем Кличко временами нежно обнимал женщину.

Об окончании своей спортивной карьеры младший брат мэра Киева, напомним, объявил в августе 2017 года — спустя пару месяцев после поражения в поединке с британцем Энтони Джошуа, прошедшем в Лондоне при почти 100 тыс. зрителей. Уступив во встрече за несколько чемпионских поясов, Владимир — как он позднее рассказывал — колебался между желанием поучаствовать в матче-реванше с представителем Великобритании и мыслями об уходе на покой, но в итоге все-таки выбрал второй вариант.

«У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня была тысяча причин согласиться на матч-реванш — и столько же, чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я решил завершить карьеру, так как заметил, что мотивация была уже не на том уровне.

Даже возможные миллионы, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя», — говорил впоследствии сам Кличко.

Добавим, что на прошлой неделе стало известно о срочной госпитализации старшего брата Владимира, знаменитого боксера, по окончании спортивной карьеры подавшегося в политику. В одну из австрийский клиник Виталий попал из-за проблем со спиной. Комментируя инцидент, пресс-секретарь градоначальника Оксана Зиновьева поведала, что политик был госпитализирован из швейцарского Давоса, где проходил международный экономический форум.

«Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины», — сказала пресс-секретарь интернет-порталу LIGA.net.

Зиновьева также отметила, что повреждение Кличко-старшего не связано с прогулкой на лыжах.