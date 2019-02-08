«Глаза горели у обоих»: Собчак сбежала в Париж с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак, супруга актера Максима Виторгана, была замечена на модной парижской выставке в компании режиссера Константина Богомолова, которого в СМИ называют возможным любовником экс-кандидата в президенты России. Согласно одной из посетительниц арт-проекта DAU, которая рассказала о совместном походе на мероприятие Собчак и Богомолова, подкрепить слова фотодоказательствами она не может по той причине, что при входе на выставку у нее отобрали мобильный телефон.

«Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней — Богомолов. И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники»,

— приводит слова женщины «СтарХит».

Реклама

По информации издания, возможные любовники вместе выходили в свет и ранее. Так, в декабре они посетили светскую премьеру и «даже не прятались от журналистов». Кроме того, предполагаемую пару видели в Вене, а недавно Собчак якобы сходила на московский спектакль Константина.

Отметим, что на прошлой неделе Ксения действительно побывала в Париже, о чем сообщила в своем инстаграме. Более того — во время посещения французской столицы телеведущая сфотографировалась на фоне афиши все той же выставки DAU, на которой ее предположительно заметили в компании Богомолова.

Ранее, в середине января, вокруг режиссера, телеведущей и ее супруга Виторгана разгорелся масштабный скандал: Максим, по сообщениям СМИ, ввязался в драку с предполагаемым любовником Ксении прямо в центре Москвы.

Подробнее о ситуации в интервью «Пятому каналу» рассказал один из посетителей кафе, около которого и произошел резонансный инцидент.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00, — сообщил очевидец. — В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел».

По его словам, охрана заведения видела драку, но не препятствовала ей, в результате чего Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак в свою очередь пыталась успокоить возможного любовника, утверждая, что «все будет хорошо». Позднее внутрь зашел Виторган, однако охрана им «сцепиться» еще раз уже не позволила.

Через некоторое время факт драки косвенно подтвердил сам Богомолов , сообщив поклонникам о переломе носа.

«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — написал он в своем инстаграме.

А уже в ходе минувших выходных Собчак стала гостьей шоу «Эксклюзив», в рамках которого прокомментировала слухи о возможном разводе с Виторганом. Согласно телеведущей, Максим навсегда останется для нее близким человеком. Также Ксения выразила мнение, что любая женщина — как и мужчины — имеет право спать и жить с тем, с кем она хочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — посетовала Собчак.

В этом высказывании Собчак позднее поддержал журналист Владимир Познер, подчеркнувший, что люди на самом деле полигамны.

«Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» — это существует. А вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» — этого почему-то не существует. — написал Познер в социальных сетях.

— Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными.

Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже поспорить, этот вопрос того стоит».