«Актер не должен умничать»: каким запомнят Юрского

В ночь на 8 февраля в Москве скончался народный артист России Сергей Юрский — об этом сообщили в пресс-службе Театра им. Моссовета, в котором он работал несколько десятков лет.

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Дочь ведущего актера театра в беседе с ТАСС назвала предполагаемую причину смерти своего 83-летнего отца.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение», — сказала Дарья Юрская.

Новость о гибели Сергея Юрьевича всколыхнула общественность: политики и артисты выразили соболезнования семье Юрского и отметили, что вместе с ним ушла эпоха. В сообщении, поступившем в редакцию «Газеты.Ru», председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Елена Ямпольская назвала артиста «интеллигентом-шестидесятником» и человеком из времен, «когда спектакли были большими».

«Юрский был искренне убежден, что актер не должен «умничать», что за него должны говорить его работы.

Он прожил большую, интересную жизнь, даже несколько жизней: золотой век товстоноговского БДТ, в 80-е — Театр Моссовета, Школа современной пьесы, кино, телеспектакли, сатирическая проза. Он — неотторгаемая часть нашей культуры, целая эпоха в истории театра», — заключила Ямпольская.

Фоторепортаж: Умер Сергей Юрский __is_photorep_included12171367: 1

Политик отметила, что Юрский отличался тонким чувством языка и прекрасными навыками чтения литературных текстов. Важным достоинством Сергея Юрьевича было желание держаться в стороне от актуальных политических передряг и умение различать позицию и оппозицию. Он считал, что художник должен выражать свою позицию через творчество.

За выдающийся вклад в российскую культуру память артиста могут увековечить в Москве. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Потрясающий, величайший артист, гражданин, человек, режиссер очень хороший. Конечно, наверняка на его доме должна появиться почетная памятная доска. Конечно, люди должны помнить и знать, что жил такой потрясающий человек и актер», — сказал Герасимов.

Юморист Максим Галкин вспомнил, что совсем недавно он вместе с супругой Аллой Пугачевой был на творческом вечере Юрского в Риге. По словам артиста, Сергей Юрьевич был полон жизненных сил и поражал своей глубокой энергетикой и обаянием.

«Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности. Самые искренние соболезнования от нашей семьи Наталье Максимовне Теняковой, дочери Дарье, внукам и всем родным и близким», — написал Галкин.

Его коллега Владимир Винокур в эфире НСН рассказал о том, что потрясен смертью коллеги, с которым ему посчастливилось делить съемочную площадку фильма «Пистолет с глушителем».

«Ушла эпоха. Ушел гений. Сегодня слово «гениальный» употребляют как попало: все гениальные артисты, а вот Серей Юрьевич — действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве», — сказал Винокур и добавил, что съемки совместно с Юрским были лучшим периодом в его жизни.

Узнав о трагедии, народный артист России Игорь Скляр рассказал о знакомстве с Юрским в студенческие годы и отметил колоссальную значимость оставленного им наследия.

«Ушел из жизни Сергей Юрьевич Юрский. Я имел счастье, еще когда учился в институте, быть с ним знакомым. И когда спрашивают, кто же ваши учителя, и у кого вы учитесь в основном, — вот Сергей Юрьевич был одним из моих учителей.

Это какой-то уникальный опыт, который останется навсегда. И в этом смысле я точно знаю, что этот человек всегда со мной. То, что мы уходим… Ну что же… Мне кажется — главное, что мы после себя оставляем в этой жизни. Сергей Юрьевич оставил очень много и очень важного», — сказал Игорь Скляр в комментарии «Пятому каналу».

Не стала скрывать горечи утраты артистка России Лия Ахеджакова. В интервью радио «Комсомольская правда» она не сдержала эмоций и посочувствовала уходу такой крупной личности.

Народный артист Владимир Татосов, который старше Юрского на 10 лет, назвал его колоссальной личностью — и это несмотря на то, сколько профессионалов успел повидать актер на 94-м году жизни. Его слова приводит topspb.tv.

«Можете представить, какое количество актеров я знаю, и знал, но такая личность, каким был Сережа, мне не встречалась никогда больше», — заверил Татосов.