Народный артист России Сергей Юрский скончался в Москве в возрасте 83 лет — об этом сообщили в пресс-службе театра им. Моссовета, в котором он работал несколько десятков лет. Об этом стало известно утром, 8 февраля.

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«Сергей Юрьевич скончался, подробностей пока не знаем», — сказал представитель театра в беседе с ТАСС .

Дочь ведущего актера театра им. Моссовета прокомментировала информацию о смерти отца.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение», — сказала Дарья Юрская.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил том, что память артиста могут увековечить в Москве.

«Потрясающий, величайший артист, гражданин, человек, режиссер очень хороший. Конечно, наверняка на его доме должна появиться почетная памятная доска. Конечно, люди должны помнить и знать, что жил такой потрясающий человек и актер», — сказал Герасимов.

В последние дни прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации актера в одну из московских инфекционных клиник, однако тогда в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Фоторепортаж: Умер Сергей Юрский __is_photorep_included12171367: 1

О том, что состояние актера не является тяжелым, рассказали в пресс-службе театра им. Моссовета — об этом сообщалось в РБК.

«Реакция на усталость, он играл позавчера спектакль, и погода такая. Сосудистый криз. Вот его положили. Ждем Сергея Юрьевича в театре», — говорили представители пресс-службы.

Позже стала известна истинная причина госпитализации — по словам родных, у 83-летнего Сергея Юрьевича диагностировали инфекционное заболевание под названием рожа.

Через несколько дней Юрского госпитализировали в другую инфекционную больницу — там медики сообщили, что из-за преклонного возраста у артиста могут случиться рецидивы.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский редко появлялся на публике и не любил давать интервью — именно поэтому о нем было так мало слышно.

Он родился в 1935 году и с детства планировал стать юристом, но на третьем курсе передумал и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института. Во время обучения Юрский был официально приглашен в труппу Большого драматического театра, возглавляемую Георгием Товстоноговым. Параллельно актер начал работать в кино.

Большую часть своей карьеры он посвятил театру: там он сыграл десятки ролей. Наиболее яркими стали Генрих IV в «Короле Генрихе IV» Уильяма Шекспира, Чацкий в «Горе от ума» Александра Грибоедова и Фердыщенко в «Идиоте» Федора Достоевского. В качестве режиссера Юрский поставил такие спектакли, как «Мольер» Михаила Булгакова, «Правда хорошо, а счастье лучше» Александра Островского, «Вечерний звон. Ужин у товарища Сталина» Иона Друцэ, а из недавнего — созданный по произведению Игоря Вацетиса спектакль «Reception», премьера которого состоялась 18 апреля 2018 года.

Широкую известность Юрский получил благодаря ролям в кино. Актер снимался у Эльдара Рязанова («Человек ниоткуда») и стал первым киновоплощением Остапа Бендера в «Золотом теленке» Михаила Швейцера.

Всего у Юрского около 50 киноработ. Самыми запоминающимися стали образы Викниксора в «Республике ШКИД», Груздева в «Место встречи изменить нельзя», мэтра Роше в «Ищите женщину».

В конце 60-х годов Юрский начал свою режиссерскую карьеру в Большом драматическом театре, также он ставил спектакли в московском Театре имени Моссовета и Школе современной пьесы. В 1990 году вышел фильм «Чернов», в котором Юрский стал режиссером, сценаристом и исполнителем одной из главных ролей.

Помимо титулов заслуженного и народного артиста РСФСР, Сергей Юрский является лауреатом ряда премий, среди которых «Золотая маска» и «Звезда Театрала» в номинации «Легенды сцены». В 2018 году ему вручили нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую культуру».