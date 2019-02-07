«Пьет в компании кошек»: как опустилась бывшая жена Ефремова

Некогда известную красавицу, актрису Ксению Качалину стали вновь обсуждать в прессе, однако сейчас поводом для этого стали не новые работы в кино, а кардинально изменившаяся под воздействием алкоголя внешность. Бывшая жена актера Михаила Ефремова давно страдает пагубным пристрастием, ведет затворнический образ жизни в компании кошек.

В 47-летней Ксении сложно узнать прежнюю красавицу, покорившую сердца популярных актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова. Раньше артистку можно было часто встретить на светских вечеринках.

В 1993 году она была отмечена на кинофестивале в Италии, будучи награжденной за лучшую женскую роль в драме «Над темной водой».

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В настоящее время женщина якобы всерьез злоупотребляет алкоголем, сообщает Пятый канал. Она как и прежде проживает в элитном доме на Брюсовом переулке, однако по информации журналистов, в самой квартире царит разруха: разбросанные повсюду вещи, обои оборваны, а полы обшарпаны.

Ее союз с Иваном Охлобыстиным продлился два года, а в недолгом браке с Михаилом Ефремовым она родила свою единственную дочь Анну-Марию. До восьми лет девочка жила с матерью, часто ездила с ней на отдых, несмотря на то, что Михаил этого не одобрял.

По словам Качалиной, дочь ее не навещает, однако бывший муж помогает деньгами. Как рассказывала сама актриса, «хорошее самочувствие» она поддерживает ежедневно.

В ноябре прошлого года «СтарХит» пообщался с дочерью актеров Анной-Марией, которая часто провоцирует общественность своими высказываниями в сети. В частности, ранее она признавалась в нетрадиционной ориентации.

Многие предполагают, что таким поведением девушка стремится привлечь к себе внимание старших, которого ей могло не хватать в детстве рядом с матерью-алкоголичкой и трудоголиком отцом. По словам дочки артистов, в школе, где она учится, помимо основной программы есть театральный и музыкальный кружки, в целом она довольна условиями, но не отказалась бы иметь обеды повкуснее. Анна-Мария хорошистка, но старается успевать лучше ради своего отца.

В отношениях с одноклассниками Ефремова старается придерживаться «мягкого нейтралитета». После окончания школы у девушки нет четких планов, но, скорее всего, она выберет профессию, связанную с искусством.

От знаменитого отца Анна-Мария получает в основном настойчиво-очевидные рекомендации упорно учиться. Однако в вопросе будущей профессии Михаил предоставляет дочери полную свободу.

«Видимся примерно раз-два в неделю. Когда его спектакли в Москве, часто бываю на репетициях. Он помогает во всем, считаю такой вклад действительно бесценным. Кто к кому ходит в гости? Когда как. Можем вместе посмотреть кино, предпочитаю фантастику, но больше я по сериалам. Являюсь давним фанатом «Шерлока» и «Доктора Кто» от «Би-би-си», — рассказала дочка артиста.

Михаил Ефремов в последние годы все чаще оказывается в центре внимание из-за скандальных высказываний. Актер неоднократно выражал непопулярную точку зрения по поводу политических отношений России и Украины, чем вызывает острую реакцию общественности.

В декабре прошлого года Ефремова вновь оказался в центре скандала, на этот раз связанного с его матерью — народной артисткой РСФСР Аллой Покровской. Актриса с сильными болями в спине была госпитализирована в неврологическое отделение одной из московских клиник. По информации телеканала РЕН ТВ, в больницу она приехала в сопровождении сына. Отмечается, что Ефремову долго не удавалось выехать с территории учреждения, в связи с чем он устроил скандал сотрудникам клиники.