«Я клоун»: кампания Зеленского обещает быть креативной

Шоумен Владимир Зеленский, являющийся кандидатом в президенты Украины, запустил приложение «Яклоун», с помощью которого каждый желающий может рассказать о своих доходах, делающих из жителей страны «клоунов». Об этом знаменитый комик сообщил в своем фейсбуке.

«Я замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины, после чего меня объявили клоуном. Я — клоун, и я этим очень горжусь. Уверен, что я такой не один, поэтому мы сделали приложение «Яклоун». Назови свое имя, [расскажи], какая у тебя заплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном», — предложил Зеленский подписчикам.

В качестве кандидата на предстоящих выборах президента Украины Зеленского официально зарегистрировали в конце января.

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«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала артиста, руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборы 31 марта», — было сказано в заявлении ЦИК.

По информации СМИ, Зеленский, который был выдвинут от своей партии «Слуга народа», прошел регистрацию, несмотря на то, что в последнее десятилетие не проживал на территории Украины.

Согласно социологам группы «Рейтинг», Зеленский был лидером президентской гонкий по состоянию на 31 января. Исходя из результатам недавних опросов общественного мнения, 41-летнего уроженца Днепропетровской области на предстоящих выборах поддержат около 19% от общего числа тех украинцев, которые уже определились с кандидатом и точно пойдут голосовать.

Второй в избирательной гонке по состоянию на середину — конец января шла Юлия Тимошенко. Бывшему премьер-министру Украины на тот момент симпатизировали примерно 18,2% граждан. Что касается действующего президента страны Петра Порошенко, то в ходе проведения опроса его поддержали всего 15,1% украинцев. В первую пятерку рейтинга также вошли лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко — 10% и 8,5% соответственно.

Комментируя результаты опросов, политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что особо серьезно к их итогам относиться не стоит. Кроме того, эксперт сделал неутешительный для Зеленского прогноз.

«Я бы не делал выводов из одного опроса, а посмотрел бы на остальные рейтинги и тенденции. В принципе, мы понимаем, что существуют структуры, которые работают над тем, чтобы во второй тур попали Тимошенко и Зеленский, — сказал он. — Над этим действительно активно работают, но надо заметить, что эти структуры не учитывают объема силового ресурса, который имеется в распоряжении Порошенко. Смело накидывайте 5-6% и вы увидите, что шансов у Зеленского нет».

Корнилов также заявил, что за шоуменом стоит олигарх Игорь Коломойский.

«Коломойский не скрывает, что старается добиться того, чтобы во второй тур прошел кто угодно, кроме Порошенко. Сейчас он оплачивает кампании и Тимошенко, и Зеленского, чтобы добиться своей основной цели», — приводит слова политолога ФАН.

Напомним, что заявление шоумена о желании принять участие в президентской гонке было показано в новогоднюю ночь на телеканале «1+1», принадлежащем именно Коломойскому. Поздравление Порошенко при этом вышло в эфир уже после полуночи. Говоря о тонкостях эфирной сетки в Новый год, сам Зеленский заверил, что перенос речи главы государства был связан исключительно с технической ошибкой.

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже <...> я думаю, что это техническая ошибка», — цитирует кандидата «Украинская правда».

Руководители телеканала в свою очередь позднее заявили, что никакой ошибки в переносе поздравления Порошенко не было.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Агитация кандидатов будет проходить вплоть до 29 марта, а уже через два дня состоятся и сами выборы главы государства.