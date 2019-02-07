Что будет с «Симпсонами»? Решен вопрос о будущем мультсериала

Представители телесети Fox Broadcasting Company сообщили о решении продлить мультипликационный сериал «Симпсоны» на 31-й и 32-й сезоны. Об этом они сообщили во время зимнего пресс-тура ассоциации телевизионных критиков.

По завершении 32-го сезона общая численность эпизодов проекта достигнет отметки в 713 серий, благодаря чему «Симпсонам» удастся сохранить звание рекордсмена по продолжительности среди многосерийных шоу, которые демонстрируются в прайм-тайм.

В середине 2018 года сообщалось, что студия Fox приступила к работе над продолжением «Симпсонов в кино» — первого полнометражного мультфильма по мотивам мультсериала.

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«Симпсоны в кино» были выпущены в прокат в 2007 году. По сюжету, из-за действий Гомера Симпсона американское правительство накрыло его родной город Спрингфилд защитным куполом. Семье Симпсонов удалось спастись и уехать на Аляску, где до предела обострились отношения между Гомером и его женой Мардж. Сюжет сиквела на данный момент держится в секрете.

Сообщение о новом полнометражном мультфильме появилось на фоне обвинений, которые выдвинул против создателей хита комик Хари Кондаболу в документальном фильме «Проблема с Апу».

Суть обвинений заключалась в том, что один из персонажей мультфильма — владелец небольшого магазинчика Апу Нахасапимапетилон — ведет себя не как индиец, а как пародия на человека, приехавшего в США из Индии.

«То, что началось десятки лет назад, и было всеми любимым и необидным, теперь стало политически некорректным. Что же делать?» — сказала Лиза Симпсон в серии, посвященной этим обвинениям.

После ее слов, на экране появился портрет Апу и надпись «не заводись» — одна из фраз Барта Симпсона, которая звучит по-английски как обращение «Don't have a cow». Фразу можно дословно перевести как «не заводи себе корову» — намек на то, что в индуизме корова почитается как священное животное.

Фоторепортаж: Симпсонам -- 30 лет __is_photorep_included10633883: 1

Однако это не успокоило критиков, и 53-летнему актеру Хэнку Азария, который озвучивает множество персонажей мультсериала, включая и Апу, пришлось ответить на обвинения в расизме в эфире телешоу Стивена Кольбера.

«Идея того, что дети или взрослые, в прошлом или будущем, будут подвергаться издевательствам из-за Апу, печалит меня. Я только хотел нести людям радость и смех», — сказал Азария.

Актер, который был четырежды награжден премией «Эмми» за свою работу над персонажами мультсериала, также выразил готовность радикально изменить своего героя и подчеркнул, что хотел бы видеть среди сценаристов больше индийцев и азиатов, чтобы иметь возможность узнать их мнение по поводу этой ситуации.

«Если что, я рад уступить свое место», — добавил он.

После этого появились слухи о том, что создатели мультсериала приняли решение избавиться от Апу, однако сценарист и продюсер Эл Джин в своем твиттере опровергнул подобные сообщений.

«Сейчас такое время в нашей культуре, когда люди очень любят притворяться обиженными», — заявил в одном из интервью создатель «Симпсонов» Мэтт Грэйнинг.

Он также подчеркнул, что образ персонажа был вдохновлен бенгальской трилогией классика индийского кино Сатьяджита Рея — «Песнь дороги», «Непокоренный» и «Мир Апу». Грейнинг назвал эту трилогию одним из лучших произведений мирового кинематографа.

После этого скандала один из сценаристов мультсериала Майк Рейсс в интервью РИА «Новости» ответил на вопрос о том, чего никогда не может произойти во вселенной «Симпсонов».

«Мы никогда не допустим, чтобы в браке Гомера и Мардж случилась измена. И не могу себе представить, чтобы, например, Гомер ударил Мардж», — заявил он.

Также он пообещал, что зрители мультсериала не увидят шуток о стрельбе.