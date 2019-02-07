Кино вместо похорон Децла: Пугачеву обвинили в лицемерии

Народная артистка Алла Пугачева предпочла посетить светский вечер в сопровождении своего супруга Максима Галкина вместо похорон рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. На прощание со скоропостижно скончавшимся в возрасте 35 лет музыкантом Примадонна не явилась, ограничившись соболезнованиями в инстаграме.

«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Пугачева под фотографией юного Толмацкого, опубликованной на ее странице.

По информации «Московского комсомольца», на торжественном мероприятии, приуроченном к премьере фильма «Пилигрим», Пугачеву и Галкина среди прочих поприветствовал Филипп Киркоров — певец, в частности, поцеловал Аллу Борисовну и любезно пожал руку юмориста. От совместного фото с коллегами по шоу-бизнесу Киркоров почему-то отказался.

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На красной дорожке звездная пара была облачена в черные одежды. Позднее некоторые поклонники артистки писали комментарии о том, что Пугачева с Галкиным перепутали мероприятия и должны были находиться на похоронах Децла.

В тот же день, 6 февраля, в Москве, как известно, прощались с музыкантом Кириллом Толмацким, сердце которого остановилось в ночь на 4 февраля. 35-летний рэпер, умерший после своего выступления в Ижевске, был похоронен на Пятницком кладбище рядом со своей бабушкой по маминой линии.

Отпевание музыканта состоялось в Храме Троицы Живоначальной при Пятницком кладбище. Первыми туда вошли родственники, позже в Храм пригласили остальных и раздали всем свечи.

Проститься с Децлом пришли более 200 человек, среди которых были коллега и друг Кирилла Андрей Меньшиков (Лигалайз), рэпер Александр Степанов (ST), несколько представителей лейбла Black Star, телеведущая Яна Чурикова, шоумен Сергей Крылов, а также композитор и музыкант Аркадий Укупник.

Одним из первых на церемонию прибыл отец покойного — продюсер Александр Толмацкий, который долгие годы не поддерживал связь с сыном. Согласно СМИ, они перестали общаться после того, как в начале двухтысячных Александр оставил семью. Всю организацию похорон Толмацкий-старший, впрочем, взял на себя, а за несколько часов до церемонии опубликовал в фейсбуке посмертное обращение к сыну.

«Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны, — написал продюсер. — Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом.

Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу. Или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес. Жизнь сделала так, что хороню тебя я. Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой. Прости меня, сердце разрывается от любви и боли».

Со своим 13-летним внуком Антонием Александр познакомился только на похоронах сына, который при жизни был против их общения.

Во время прощания вдова Кирилла Юлия молча сидела рядом с матерью артиста Ириной. В ответ на вопрос одного из присутствующих о причине смерти Ирина сказала: «Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении — бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: «Мама, я ненавижу эти машины. Он уставал сильно. Не жалел себя».

В ходе церемонии кто-то задел и с шумом уронил большой православный крест, который впоследствии установили на могиле. Некоторые из присутствующих сочли произошедшее дурным знаком — согласно поверьям, это может предвещать еще одну смерть в семье.

В конце прощания слово попытался взять Александр Толмацкий. Однако произнеся: «Уважаемые друзья и гости», мужчина разрыдался и упал на гроб. К нему подошел Антоний и обнял дедушку, после чего Толмацкий выкрикнул «Прости меня, сын».