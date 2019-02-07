«Ты ноль на фоне Децла»: Тимати досталось за пропуск похорон

Рэпер и основатель российского хип-хоп лейбла Black Star Тимур Юнусов, известный как Тимати, был подвергнут резкой критике в социальных сетях из-за того, что не пришел на церемонию прощания со своим коллегой Кириллом Толмацким, более известным как Децл, которая прошла 6 февраля в здании Центральной клинической больницы в Москве.

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«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром», — написал Тимати в своем инстаграме, узнав о смерти Толмацкого.

К сообщению он также прикрепил фотографию, сделанную в 1999 году, на которой он стоит вместе с Децлом. Однако комментаторы сочли, что рэпер был недостаточно искренним в своих словах и оставили к записи множество скептических комментариев.

«Это благодаря Кириллу Тимур потом пошел по протоптанной дорожке. А сейчас... Пост в инстаграме, в котором и себя не забыл упомянуть. Подло и как-то не по-человечески, что никто из этой кучи псевдорэперов не пришел проститься с Кириллом», — написал один из комментаторов.

Подписчики Тимати отметили, что, несмотря на уважение к артисту, узнали о нем благодаря проекту «Фабрика звезд», выпускником которой является Юнусов, в то время как карьера Децла началась раньше.

«Тимати, ты ноль на фоне Децла. Децл — это наше честное детство, это про принципы. Он ровно то, о чем читал рэп. Кирилл был из другого теста. А ты приспособленец. Так что даже не пытайся примазаться к нему», — ответил один из пользователей.

Некоторые из комментаторов также выразили возмущение тем, что тот назвал Децла и себя пионерами жанра, подчеркнув, что Толмацкий был «нормальный парень, но явно не первооткрыватель».

«Тимон сам, наверное, не рад, что написал это», — предположил один из читателей рэпера.

Среди претензий, которые предъявили Тимати — его дружба с певцом Филиппом Киркоровым. Сам Децл также неоднократно отзывался об их отношениях в 2017 году, когда давал интервью YouTube-каналу «Молодые дети».

«Жестко слитый Тиман решил доказать всему миру, что он что-то может. В итоге доказал, что он ничего не может. С Филиппом Киркоровым он помирился, потому что у Киркорова был юбилейный концерт в Кремле. Тиману очень хочется в Кремль, поближе к власть имущим. Он думает, что там все деньги», — сказал тогда Толмацкий.

Он также подчеркнул, что считает подобное поведение опрометчивым, так как «власть меняется», а артисты, по его мнению, не должны смешивать свое творчество с политикой. В частности, Децл выразил уверенность в том, что рэперы, поддержавшие на президентских выборах в США Барака Обаму, «будут просто слиты во время правления Трампа».

Сам Тимати не стал комментировать критику в свой адрес, однако после шквала оскорбительных комментариев опубликовал в инстаграме свою фотографию на пляже на фоне заката с доской для серфинга, сопроводив ее подписью «Где-то в параллельной реальности».

Однако и к этой фотографии пользователи оставили множество комментариев, в которых продолжили выражать раздражение в связи с тем, как Тимати отнесся к смерти Децла.

«Я не фанатка Кирилла Толмацкого, но могу сказать, что если бы не знакомства Кирилла, Тимаша был бы никем. Так что, мой совет — Тимаша, приедешь с отдыха, сходи на могилу Кирилла.«Спасибо» скажи, что благодаря ему ты познал и стал исполнять хип-хоп», — написала одна из читательниц рэпера.

Кирилл Толмацкий умер от остановки сердца после концерта на закрытой вечеринке в Ижевске. По словам организаторов, диджеев и зрителей, на протяжении всего выступления артист чувствовал себя хорошо и никак не показывал признаков недомогания.

Его концертный директор рассказал, что после выступления тот резко побледнел и упал. Врачи боролись за его жизнь на протяжении получаса, однако спасти Толмацкого не удалось. По словам источника в правоохранительных органах, в крови музыканта не было обнаружено наркотических веществ.