«Прощай, немытая Россия»: Панин решил сбежать в США

Известный скандальными выходками российский актер Алексей Панин заявил о намерении переехать в США на постоянное место жительства. В своем инстаграме он опубликовал фотографию американской визы типа P3, предназначенной для артистов. Данная разновидность документа позволяет иностранцу находиться на американской стороне в течение периода, необходимого для гастрольного тура — но не более одного года.

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Тем не менее, Панин заявил, что покидает родину, и процитировал в подписи к фотографии сразу два произведения — песню группы Eruption «One way ticket» (англ. — «билет в одну сторону») и известное стихотворение Лермонтова.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ...», — написал Алексей.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент ФАН обратился за комментарием в самому Панину. Он отмахнулся от прессы, сказав «Пожалуйста, отстаньте от меня», и бросил трубку.

Большая часть подписчиков актера поддержала его в стремлении покинуть страну, другие же посоветовали не возвращаться.

Это пожелание аудитории объясняется некультурными способами привлечения внимания к своей персоне, которыми так любит пользоваться Панин. Так, в конце прошлого года он устроил дебош на борту самолета, следовавшего по маршруту Стамбул — Москва. По словам персонала воздушного судна, актер распивал алкогольные напитки и курил в туалетной комнате, несмотря на неоднократные предупреждения бортпроводников. Сам он свою вину не признал и назвал информацию об инциденте «глупой новостью».

Кроме того, по словам представителя авиакомпании, Панин нарушал общественный порядок и неоднократно оскорблял сотрудников самолета, употребляя матерные слова. После посадки в Москве на борт были вызваны полицейские, которые сняли актера с рейса.

«Кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет». Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы. Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции»,

— цитирует источника РИА «Новости».

Звезда фильма «Жмурки» уже не в первый раз устраивает дебош на борту самолета. В августе прошлого года рейс одной из отечественных авиакомпаний, следовавший из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, вернули из-за актера.

Тогда в пресс-службе сообщили, что артист якобы передумал лететь и захотел остаться в курортном городе. По словам правоохранительных органов, у них не было претензий к Панину, а все вопросы, связанные с задержкой рейса, будет решать авиакомпания.

Сам 41-летний актер подчеркнул, что авиалиния не предъявляла ему никаких претензий. «Просто мы решили с дочкой остаться на день в Крыму», — рассказал артист.

Ранее Панин в социальных сетях назвал жителей России «умственно ограниченными» и пообещал приезжать в страну только за деньгами. Обсуждение разгорелось под фотографией, где российский актер стоит у гроба эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона, скончавшегося 30 августа.

По словам артиста, инстаграм для него — «отображение его эмоций и чувств в конкретный момент времени». «Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять», — подчеркнул он.

Однако позднее Панин опроверг информацию об эмиграции.

«На секунду залез в душ, а мне уже люди пишут о том, что все СМИ активно муссируют тему о том, что Алексей Панин, оказывается, уезжает из России. О как. Не знал я, конечно, ничего о своей миграции», — написал он в социальных сетях.

Он также пояснил, что с октября начинает снимать новый фильм и этим постом предупреждает своих актеров, что с ним все в порядке и покидать страну он не собирается.

В начале октября артист вместе с дочерью Алиной отправился в Саратов на съемки своей дебютной картины «Я вернулся». Новоиспеченный режиссер не раз признавался, что на протяжении 20 лет он шел к тому, чтобы снять собственное кино. По его словам, производство картины вынудило его бросить пить и курить.

«Я думал, что я все знаю о кино, я почувствовал себя мэтром. Оказалось, что я не знаю ничего. Это невероятно сложно, тяжело эмоционально и физически. Приходилось контролировать практически все. <...> Я не пил, не курил, поправился, начал даже с дуру заниматься спортом», — рассказывал актер.