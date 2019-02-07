Новый обман? Собчак с Виторганом появились на публике

После появления телеведущей Ксении Собчак в программе «Эксклюзив» на Первом канале, где она рассказала о сложном этапе в своей жизни и прокомментировала драку своего мужа Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, которая произошла на почве ревности, многие решили, что отношения супружеской пары, несмотря на сына Платона, близки к завершению.

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Однако Собчак и Виторган вновь появились вместе на дне рождения мужа ювелира Яны Расковаловой Вадима, сообщает StarHit. Несмотря на громкие заявления, которые делали обе стороны в ходе своего семейного конфликта, на вечеринке своей подруги они не вели себя отстраненно по отношению друг к другу и весело общались с гостями.

Подобное поведение звездной пары дало повод для многих поклонников говорить о том, что совместный выход на публику является специальным ходом, цель которого — привлечь внимание к проектам, в которых задействованы Виторган и Собчак.

Впрочем, против этой версии говорит то, что ни один из супругов не опубликовал в социальных сетях каких-либо фотографий или видеозаписей с празднования дня рождения мужа своей подруги, с которой они поддерживают отношения на протяжении долгого времени. Этот факт дал возможность противникам пиар-версии произошедшего говорить о том, что звездная пара устала от шумихи вокруг своей семьи и на этот раз попыталась скрыть от широкой аудитории свое примирение.

Единственной записью, сделанной Собчак в этот день была фотография Вадима Расковалова с подписью:

«А еще говорят что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает! Врут!!!)»

Те, кто следят за жизнью Виторгана и Собчак, начали говорить о возможном разводе в 2018 году, когда появились слухи о романе бывшего кандидата в президенты и одного из самых модных театральных режиссеров Москвы. Эти разговоры подогревались сообщениями о разводе Богомолова с актрисой Дарьей Мороз. Как утверждали сплетники, именно роман с Собчак стал причиной разрыва их отношений.

Супруги долго скрывали подробности своей личной жизни. Многим запомнилось, как в начале 2019 года они попытались высмеять слухи о проблемах, возникших между ними, «разыграв» своих подписчиков в инстаграме.

Сначала они выложили в своих аккаунтах фотографии, сделанные из самолетов разных авиакомпаний. Затем Виторган опубликовал в историях своего инстаграма видеоролик, на котором со вздохом сказал: «Ну вот и все. Разлетелись». Однако через несколько секунд после этого ракурс видео изменился и рядом с ним оказалась сама Собчак, после чего пара весело рассмеялась.

Однако уже в конце января в СМИ появились кадры драки между Виторганом и Богомоловым рядом с одним из московских кафе. После драки Богомолов опубликовал в своем инстаграме фотографию собственного лица со следами побоев.

Спустя несколько дней сам Виторган также прокомментировал произошедшее. Он опубликовал полученное сообщение, в котором говорилось, где именно проводит время с Богомоловым его супруга. Актер попросил авторов подобных сообщений «завязывать», так как он «не работает по вызову» и не сможет «выдержать второй раз такого визга».

На этом, однако, конфликт между супругами не был исчерпан, так как Собчак приняла приглашение от ток-шоу «Эксклюзив» на Первом канале, где заявила, что муж навсегда останется для нее «близким человеком» и отцом ее сына Платона.

Она также посетовала на то, что в России установилось разное отношение к мужчинам и женщинам в контексте семейных измен и подчеркнула, что женщина имеет право спать и жить с кем хочет.

После этого Виторган предупредил своих поклонников о подготовке на телевидении нескольких передач, посвященных его семье. Он подчеркнул, что ни в одной из них не приняли участие по-настоящему близкие для него люди и пообещал, что их конфликту между ними как инфоповоду осталось жить «еще неделю-две».

Сама телеведущая также жаловалась на нездоровое отношение журналистов к своей жизни. Так, ее непонимание вызвали действия телеканала НТВ, представители которого договорились с ней об интервью в прямом эфире про события на Украине. По ее словам, придя в студию. Она увидела «длинную подводку про драку». После этого Собчак назвала команду канала «профнепригодной», развернулась и ушла.