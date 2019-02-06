«Лего», ужасы и отец-мститель: что будут смотреть в США

Прошедший уикенд обернулся для американских прокатчиков настоящим фиаско. Из-за отсутствия громких новинок и (это, очевидно, главное) Супербоула общие сборы в США едва превысили $73 млн — на секундочку, худший результат с августа 2017 года. Уже на предстоящих выходных подобного краха, естественно, не будет: Том Брейди, надев на себя шестой (!) перстень чемпиона Национальной футбольной лиги, отправился в заслуженный отпуск и тем самым позволил соотечественникам переключиться на другие формы досуга, включая кино.

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По такому случаю в западном прокате на текущей неделе стартуют сразу четыре фильма, каждый из которых вполне мог бы рассчитывать на победу по итогам прошлого уикенда. Особой конкуренции в борьбе за первую строчку между дебютантами в ходе 8-10 февраля, впрочем, не будет — «золото» американского бокс-офиса на будущих выходных на безальтернативной основе должно достаться сиквелу «Лего фильма», без сомнения, главной в финансовом плане премьеры первой половины месяца.

Согласно экспертам, на домашнем рынке анимационная картина должна стартовать с $50-55 млн, имея аж более 4200 копий. При этом в логичном сравнении с первой частью мультика продолжение все-таки несколько уступит — оригинальная лента, вышедшая в 2014 году, завершила дебютный уикенд на отметке в $69 млн.

Прямо следом за «Лего фильмом 2» должна финишировать романтическая комедия «Чего хотят мужчины» — если верить прогнозам, обратный ремейк знаменитой мелодрамы с Мелом Гибсоном соберет с 2900 мест в районе $20 млн. Удивительно, но и в данном случае заочный спор, вероятно, останется за «первоисточником»: в свои первые выходные ромеди «Чего хотят женщины», вышедшая в далеком 2000 году, заработала аж $33,5 млн, невероятные по тем временам деньги.

За третью строчку, скорее всего, сразятся два других дебютанта — боевик «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном, рассказывающий о мстящем за погибшего сына отце, и хоррор «Омен: Перерождение», в центре сюжета которого одержимый демонами мальчик и его мать, пытающаяся спасти ребенка. По мнению экспертов, обе ленты в ходе первого для себя уикенда в США имеют все шансы собрать плюс-минус $7-10 млн.

Условная «бронза» рейтинга, кстати, может не достаться экшн-драме, удостоившейся позитивных отзывов от критиков, именно из-за ее главной звезды: сборы картины, безусловно, выглядели бы более солидно, не разразись в Штатах скандал вокруг расистских шуток за авторством Нисона.

В борьбу за «пьедестал» американского бокс-офиса на предстоящих выходных также вполне способен включиться новый триллер М. Найта Шьямалана «Стекло», главные роли в котором исполнили Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой и Сара Полсон. Фильм, напомним, был лидером трех предыдущих уикендов и теперь уж как минимум в топ-5 попасть обязан — а там и до тройки не так далеко.

Что касается первой десятки, то в ней, без сомнений, найдется место комедийной драме «1+1: Голливудская история» (несмотря даже на тот факт, что продюсировала ее компания печально известного Харви Вайнштейна) — примерно $5 млн на пятых выходных.

Где-то по соседству с ремейком чудесной французской ленты 2011 года расположится главная новинка минувшей недели (что лишь в очередной раз доказывает, насколько скудной была прошедшая американская семидневка в плане проката) «Мисс Пуля», которая, согласно ожиданиям, заработает чуть меньше $5 млн.

Добавим, что настоящий гром в бокс-офисе США ожидается уже в начале марта, когда стартует блокбастер «Капитан Марвел», первая лента теперь уже диснеевской франшизы, главной героиней которой будет женщина. Супергеройский боевик, естественно, сразу же выбьется в лидеры домашнего проката и как минимум пару недель отдавать первую строчку никому не будет.