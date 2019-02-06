Премьеры недели: Быков, «Лего» и Джулия Робертс

«Лего Фильм 2» («The Lego Movie 2: The Second Part»); Майк Митчелл

Долгожданный сиквел любопытной анимационной ленты, в свое время собравшей почти $470 млн при бюджете в 60 млн, наконец-то добрался до мирового — и российского, к счастью, в том числе — проката. Действие в мультфильме развернется спустя пять лет после событий первой части. По сюжету главные герои — Эммет, Люси, Бэтмен, а также их верные друзья — столкнутся с новой угрозой в лице захватчиков, прибывших из космоса и стремительно разрушающих все на своем пути. В оригинале, к слову, персонажей озвучили Крис Прэтт, Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт и другие звезды Голливуда.

«Завод»; Юрий Быков

«Завод» — новый остросюжетный триллер Юрия Быкова, что автоматически делает премьеру одной из главных в феврале, не говоря уже об этой неделе. На этот раз автор нашумевших фильма «Дурак» и сериала «Метод» выступил одновременно в качестве сценариста, постановщика и одного из продюсеров проекта. По традиции, зрителей ждет мрачная история о темной стороне жизни в России, однако не обойдется и без сюрпризов. Картина расскажет о похищении местного олигарха рабочими, и, как отмечает кинематографист, «недовольны будут все». Кроме того, согласно автору, лента получилась «яркой и пафосной» в визуальном плане. Главные роли в фильме исполнили Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин и Иван Янковский.

Справедливости ради, ленту Паоло Дженовезе нельзя назвать полноценной новинкой текущей недели. Итальянская трагикомедия дебютировала в нашей стране еще в 2017 году (спустя ровно год после своего домашнего старта) и настолько пришлась по душе киноманам, что оставалась в некоторых отечественных кинотеатрах вплоть до момента-икс, когда стало известно о скором выходе российского ремейка проекта с участниками «Квартета И», Ириной Горбачевой и Марией Мироновой в главных ролях. По такому случаю прокатчики решились на повторный релиз оригинала, выпустив «Идеальных незнакомцев», что важно, ровно за неделю до премьеры отечественной вариации картины. Ознакомиться зрителям, впрочем, стоит с обеими работами, как минимум из-за классного сюжета — компания друзей (уже имеющих семьи) за ужином решает сыграть в игру, правила которой обязывают зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. И без примечательных последствий такое развлечение, естественно, не остается.

«Снегоуборщик» («Cold Pursuit»); Ханс Петтер Муланд

Очередной фильм с Лиамом Нисоном, в рамках которого лауреат Венецианского кинофестиваля перевоплощается в с виду ничем не примечательного гражданина (на сей раз — уборщика снега), в силу обстоятельств вынужденного в одиночку бороться с преступниками / террористами / маньяками. В ленте Ханса Петтера Муланда отыскать в себе рэмбоподобное альтер-эго персонажа звезды «Списка Шиндлера» вынуждает гибель сына — и виновники трагедии, в этом можно не сомневаться, сильно пожалеют о содеянном.

Безумная популярность хоррор-квестов практически во всех уголках Земли заставляет киноделов все чаще и чаще обращать внимание на это леденящее кровь развлечение, и «Клаустрофобы» — как раз такой случай. Сюжет триллера резонно видится предельно простым, что, впрочем, не делает новинку проката менее привлекательной: шестеро друзей соглашаются поучаствовать в остросюжетной игре, которая, по мнению смельчаков, сулит им солидную сумму денег и всеобщее веселье, а на деле может закончиться для добровольцев мучительной смертью.

«Вернуть Бена» («Ben Is Back»); Питер Хеджес

Автор знаменитой драмы «Что гложет Гилберта Грейпа?» Питер Хеджес в своей новой работе обращается к теме материнской любви — возможно, самого искреннего и сильного явления во вселенной. Мать (Джулия Робертс) пытается спасти от необратимой беды своего сына (Лукас Хеджес), сбежавшего из реабилитационного центра и вернувшегося домой. Учитывая актерский состав (в проекте также есть Кэтрин Ньютон, Кортни Б. Вэнс и Тим Гини), а также сильный сюжет, не обращать внимания на картину едва ли не преступно.