«Спустите штаны»: о чем Киселев рассказал Дудю

Известный журналист Юрий Дудь взял интервью у телеведущего программы «Вести недели» Дмитрия Киселева. Разговор длится около часа и сорока минут. На данный момент его посмотрели уже более одного миллиона человек.

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Одной из главных тем беседы стало обсуждение резонансного видео, вышедшего в начале января, — в нем ведущий телеканала «Россия 1» исполнил рэп в образе «Киселева МС» в эфире программы «Мастер смеха». В треке он затронул темы международных отношений, Крымского моста и строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Мне 64, бро. Я встаю в пять утра. На телике — «Россия», за окном — Москва-река. Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии», — зачитал тогда Киселев.

На вопрос Дудя, для чего гендиректор информагентства «Россия сегодня» решил исполнить рэп в телеэфире, Киселев отметил, что исходил из благородных целей. По его словам, своим коротким выступлением он хотел поддержать рэперов Элджея и Хаски на фоне отмены их концертов. Напомним, что в конце ноября прошлого года выступление Элджея в Якутске было отменено из-за угрозы срыва, а концерт Хаски в Краснодаре — из-за давления со стороны правоохранительных органов.

«Нашу программу смотрят люди более старшего поколения, которые далеки от рэпа, моя задача была рассказать им что это такое, приблизить рэп к традициям нашей культуры», — сказал Киселев.

Кроме того, он заявил, что русская попса ему не нравится, а рэп, по словам журналиста, может дать «новый культурный импульс».

Киселев также добавил, что из-за «хайпа от выступления» решил организовать рэп-фестиваль, который пройдет в 2019 году в крымском Коктебеле. Примечательно, что 64-летний ведущий и ранее высказывался в поддержку хип-хоп исполнителей. Так, на фоне массовых задержаний артистов осенью 2018 года, он призвал «не кошмарить рэперов», зачитав импровизированный речитатив на стихи Владимира Маяковского.

Не обошлось и без вопросов про нашумевшую пенсионную реформу. Киселев рассказал, что не считает ее «грабежом населения», однако озвучить размер своей пенсии телеведущий наотрез отказался.

«Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором рассказывали в какой-то передаче? — обратился к Дудю Киселев — Размер своей пенсии я не назову — это так же неприлично, как если бы вы, Юрий, сняли штаны».

В ходе беседы гендиректор «России сегодня» также прокомментировал провокационный материал журналиста издания «Город24» Владимира Мазурина о его вилле в Крыму. Статья «Чародеи оползневого склона» вышла в сентябре прошлого года. В ней автор рассказал, как принимал участие в реконструкции виллы в Коктебеле в качестве рабочего. Фамилии заказчика он не называл, однако СМИ предположили, что вилла принадлежит Дмитрию Киселеву.

По его словам, данные о стоимости недвижимости в 200 млн рублей следует считать «ложью». Телеведущий заявил, что его вилла стоит примерно в десять раз меньше, то есть около 20 млн руб.

«Это все просто ложь. Скандинавский стиль — это минимализм, и дом у меня не огромный: первоначально он был 120 м, мы пристроили еще 90, в итоге получилось 210 м», — добавил Киселев.

Не обошлось и без политических вопросов. В интервью телеведущий рассказал, что главной ошибкой президента России Владимира Путина, по его мнению, является излишняя доверчивость.

«Он сам знает свои ошибки, думаю, что были человеческие, кадровые ошибки, о которых он сожалеет», — добавил он.

По словам Киселева, Россия «живет хуже Запада» из-за революций, советского периода и санкций. Он отметил, что разница между доходами россиян и европейцев связана с исторической данностью. Европейские страны уже в прошлом веке жили в рыночной экономике и умеют получать прибыль в этих условиях.

Кроме того, он заявил, что считает Советский Союз «тупиковой ветвью человеческой эволюции». По мнению ведущего, этот период в жизни государства является отрицательным, хотя и был во многом связан с техническими достижениями.

Что касается отношения к однополым бракам, Киселев предложил ввести для ЛГБТ-пар понятие «гражданский союз» как некий аналог. Он уточнил, что в этом случае все претензии со стороны сексуальных меньшинств прекратятся.